एटीएममध्ये एका महिन्यात किती पैसे भरले जातात? हे कोण ठरवते?

Mansi Khambe

एटीएम मशीन

जेव्हा तुम्ही एटीएममधून पैसे काढता, तेव्हा तुम्हाला कधी असा प्रश्न पडला आहे का की, मशीनला त्यात किती पैसे साठवायचे आणि ते पुन्हा कधी भरायचे हे कसे कळते?

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व्यवस्थापन प्रणाली

एटीएम स्वयंचलितपणे चालत असले तरी, प्रत्येक वेळी पैसे काढण्यामागे एक काळजीपूर्वक तयार केलेली रोख व्यवस्थापन प्रणाली असते.

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व्यवस्थापन टीम

एटीएम चालवणारी बँक तिच्या रोख रकमेची गरज निश्चित करण्यासाठी जबाबदार असते. बँकेकडे एक रोख व्यवस्थापन टीम आणि केंद्रीकृत प्रणाली असते, जी प्रत्येक एटीएमच्या कामकाजावर लक्ष ठेवते.

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ESakal

कंपनी

बऱ्याचदा बँक सीएमएस किंवा एसआयएस अशा विशेष रोख व्यवस्थापन कंपनीसोबतही काम करते. या कंपन्या रोख रकमेची वाहतूक, मशीनमध्ये पैसे भरणे आणि ते पुन्हा भरणे ही कामे करतात.

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विश्लेषण

बँका एटीएममधून पैसे काढण्याच्या पद्धतींचे आगाऊ विश्लेषण करतात. सॉफ्टवेअर हे निरीक्षण करू शकते की ग्राहक साधारणपणे एका विशिष्ट मशीनमधून किती पैसे काढतात आणि मागणी वाढण्याच्या वेळा ओळखू शकते.

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प्रणाली

ही प्रणाली शनिवार-रविवार, पगाराच्या तारखा आणि सरकारी सुट्ट्या यांसारख्या घटकांचाही विचार करू शकते. महिन्याच्या सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये, कारण लोकांना त्यांचे पगार मिळतात आणि ते घरगुती खर्च भागवतात.

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ESakal

मशीनची रचना

एका सामान्य एटीएममध्ये नोटा ठेवण्यासाठी अनेक कॅश कॅसेट असतात. मशीनच्या रचनेनुसार, एका एटीएमची क्षमता अंदाजे ₹५० लाख ते ₹१ कोटी पर्यंत असू शकते. मात्र बँका सहसा प्रत्येक एटीएम त्याच्या पूर्ण क्षमतेने भरत नाहीत.

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ESakal

वेळापत्रक

एटीएममध्ये पैसे भरण्यासाठी कोणतेही वेळापत्रक नसून ते मशीनमधून किती वेगाने पैसे दिले जातात यावर अवलंबून असते.

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ESakal

गर्दीची ठिकाणे

रेल्वे स्थानके, शॉपिंग मॉल्स, बाजारपेठ आणि इतर वर्दळीच्या ठिकाणी असलेल्या एटीएममध्ये दररोज रोख रक्कम भरण्याची आवश्यकता असते. यामुळे, अशा मशीनमध्ये जास्त वेळा रोख रक्कम भरली जाऊ शकते.

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ESakal

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Why Chips Packet Are Half Empty

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