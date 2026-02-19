महिन्याला 1000 रुपयांची SIP केल्यास 20 वर्षांत किती पैसे होतील? आकडा पाहून थक्क व्हाल!

Vinod Dengale

थेंबे थेंबे तळे साचे

SIP मध्ये दरमहा थोडी गुंतवणूक करून भविष्यासाठी मोठी रक्कम तयार करता येते.

SIP काय?

SIP (Systematic Investment Plan) म्हणजे म्युच्युअल फंडात दरमहा ठराविक रक्कम गुंतवण्याची सोपी पद्धत.

SIP का फायदेशीर?

कमी रकमेपासून सुरुवात करता येते आणि नियमित बचतीची सवय लागते. तसेच यात कंपाउंडिंगचा फायदा मिळतो आणि दीर्घकालीन मोठा निधी तयार होतो

शिस्त आणि संयम

SIP मध्ये दीर्घकाळ गुंतवणूक केल्यास चांगला परतावा मिळू शकतो. सरासरी 12% परतावा गृहित धरल्यास भविष्यात तुमच्याकडे मोठा फंड तयार होऊ शकतो.

1000 SIP चे गणित

दरमहा ₹1000 गुंतवणूक 20 वर्षे केल्यास तुमची एकूण गुंतवणूक ₹2.40 लाख रुपयांची होते. 12 टक्के दराने व्याजाने तुमचा अंदाजे फंड ₹9.19 लाख रुपयांचा होतो यात ₹6.79 लाख फक्त नफा.

₹2000 SIP चे गणित

दरमहा ₹2000 गुंतवणूक 20 वर्षे केल्यास एकूण गुंतवणूक ₹4.80 लाख होते. यात अंदाजे एकूण फंड 18.39 लाख रुपयांचा तर नफा तब्बल 13.59 लाख रुपयांचा होतो.

गुंतवणुकीपूर्वी लक्षात ठेवा

योग्य म्युच्युअल फंड निवडा आणि दीर्घकाळ गुंतवणूक ठेवा. तर बाजारातील चढ-उतारांना घाबरू नका आणि गुंतवणुकीपूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्य घ्या.

