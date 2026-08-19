काजू खाल्ल्याने शरीरात काय बदल होतात?

Aarti Badade
योग्य प्रमाणात काजू खाल्ल्यास शरीराला ऊर्जा मिळण्यासोबतच अनेक पोषक घटक मिळतात.
cashews for health
Sakal
काजूमधील हेल्दी फॅट्स, प्रथिने आणि इतर पोषक घटक शरीराला ऊर्जा देण्यास मदत करतात.
cashews for health
Sakal
काजूमधील मॅग्नेशियम आणि फॉस्फरस हाडे व दातांच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरतात.
cashews for health
Sakal
काजूमधील असंतृप्त चरबी संतुलित आहाराचा भाग म्हणून हृदयाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते.
cashews for health
Sakal
योग्य प्रमाणात आणि संतुलित आहारासोबत काजू घेतल्यास रक्तदाब व रक्तातील साखरेच्या नियंत्रणास मदत होऊ शकते.
cashews for health
Sakal
काजूमध्ये कॅलरीज जास्त असल्याने अतिसेवन केल्यास वजन वाढणे, पोट फुगणे किंवा पचनाच्या समस्या होऊ शकतात.
cashews for health
Sakal
काही व्यक्तींना काजूमुळे खाज, पुरळ किंवा इतर ऍलर्जिक प्रतिक्रिया होऊ शकतात, त्यामुळे त्रास जाणवल्यास सेवन थांबवा आणि तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
cashews for health
Sakal
Bay Leaves benefits
sakal