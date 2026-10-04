तुमच्या वयानुसार तुम्ही रोज किती प्रोटीन घेतलं पाहिजे?

Anushka Tapshalkar
प्रोटीन शरीरासाठी आवश्यक पोषकतत्त्व असून ते स्नायूंची निर्मिती, दुरुस्ती आणि स्नायूंचे वस्तुमान टिकवण्यास मदत करते. फिटनेस आणि निरोगी वृद्धत्वासाठी ते महत्त्वाचे आहे.
Protein Intake as per Age and Weight
sakal
निरोगी प्रौढ व्यक्तीसाठी ICMR-NIN नुसार शरीराच्या वजनाच्या प्रत्येक किलोमागे सुमारे ०.८३ ग्रॅम प्रोटीन आवश्यक असते. उदाहरणार्थ, ६० किलो वजनाच्या व्यक्तीला दररोज सुमारे ५० ग्रॅम प्रोटीन लागते.
Protein Intake as per Age and Weight
sakal
वय, वजन, शारीरिक हालचाली, जीवनाचा टप्पा आणि आरोग्यस्थितीनुसार प्रोटीनची गरज बदलू शकते. नियमित व्यायाम करणाऱ्या, वृद्ध व्यक्तींना किंवा स्नायूंचे वस्तुमान टिकवू इच्छिणाऱ्यांना तुलनेने अधिक प्रोटीन लागू शकते.
Protein Intake as per Age and Weight
Sakal
शरीराचे वजन (किलोमध्ये) × ०.८३ ग्रॅम = रोजची साधारण प्रोटीन गरज.
उदा. ६० × ०.८३ = ४९.८ ग्रॅम, म्हणजेच जवळपास ५० ग्रॅम प्रोटीन.
Protein Intake as per Age and Weight
sakal
स्नायू तयार करण्यासाठी किंवा टिकवण्यासाठी प्रोटीनसोबत रेझिस्टन्स ट्रेनिंग, पुरेशा कॅलरीज, कर्बोदके आणि आरोग्यदायी चरबी यांचा संतुलित आहारही आवश्यक आहे.
Protein Intake as per Age and Weight
sakal
एकाच जेवणात मोठ्या प्रमाणात प्रोटीन घेण्याऐवजी ते नाश्ता, दुपारचे आणि रात्रीचे जेवण यामध्ये विभागून घेणे अधिक व्यावहारिक ठरते. प्रत्येक जेवणात प्रोटीनचा एक स्रोत ठेवण्याचा प्रयत्न करा.
Protein Intake as per Age and Weight
sakal
दैनंदिन आहारातूनही प्रोटीनची गरज पूर्ण करता येते. डाळी, कडधान्ये, हरभरे, राजमा, सोया, पनीर, दही, दूध, अंडी, मासे, चिकन, सुकामेवा आणि बिया हे चांगले पर्याय आहेत.
Protein Intake as per Age and Weight
sakal
व्हेज आहारात डाळ-भाकरी, राजमा-भात यांसारखी धान्य-कडधान्यांची जोड द्या. जास्त प्रोटीनपेक्षा संतुलित आहारातून गरज पूर्ण करणे महत्त्वाचे.
Protein Intake as per Age and Weight
sakal
What is the Right Time to Eat Banana
sakal