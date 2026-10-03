केळं खाण्याचीही योग्य वेळ असते? जाणून घ्या नेमकं कधी खाणं चांगलं

Anushka Tapshalkar

केळं खाण्याची वेळ

केळं खाण्यासाठी अशी एकच ठराविक योग्य वेळ नाही. सकाळी, वर्कआउटपूर्वी किंवा नंतर आणि काही परिस्थितीत रात्रीही केळं खाऊ शकता. तुमची दिनचर्या आणि शरीराची गरज महत्त्वाची आहे.

What is the Right Time to Eat Banana

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केळातले पोषक घटक

केळ्यामध्ये कार्बोहायड्रेट, फायबर, पोटॅशियम आणि व्हिटॅमिन B6 असते. त्यामुळे ते ऊर्जा देणारा आणि पौष्टिक स्नॅक ठरू शकते.

What is the Right Time to Eat Banana

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सकाळी रिकाम्या पोटी खावं?

रिकाम्या पोटी केळं खाल्ल्यानंतर त्रास होत नसेल तर ते नाश्त्यात घेऊ शकता. मात्र, काहींना पोट फुगणे किंवा जडपणा जाणवू शकतो. अशावेळी केळं ओट्स, ब्रेड किंवा दह्यासोबत खा.

What is the Right Time to Eat Banana

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वर्कआउटपूर्वी फायदेशीर?

केळ्यातील कार्बोहायड्रेटमुळे वर्कआउटपूर्वी झटपट ऊर्जा मिळू शकते. त्यामुळे व्यायामापूर्वी केळं हा सोपा स्नॅक ठरू शकतो.

What is the Right Time to Eat Banana

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वर्कआउटनंतरही खाऊ शकता!

व्यायामानंतर केळं खाल्ल्याने कार्बोहायड्रेट मिळतात. ते दही, दूध किंवा इतर प्रोटीनयुक्त पदार्थांसोबत घेतल्यास स्नॅक अधिक संतुलित होऊ शकतो.

What is the Right Time to Eat Banana

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sakal

रात्री केळं खाल्लं तर...

रात्री केळं खाणं स्वतःहून हानिकारक नाही. पचनाशी संबंधित त्रास होत नसेल तर रात्रीही केळं खाऊ शकता. मात्र, केळं खाल्ल्यानंतर जडपणा जाणवत असेल तर वेळ बदलणे योग्य.

What is the Right Time to Eat Banana

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sakal

डायबिटीज आणि किडनीच्या रुग्णांनी काळजी घ्या

डायबिटीजमध्ये केळ्यातील कार्बोहायड्रेट आणि नैसर्गिक साखरेमुळे प्रमाणाकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. किडनीच्या आजारात पोटॅशियमचे प्रमाण महत्त्वाचे असल्याने डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने केळं खा.

What is the Right Time to Eat Banana

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