IAS अधिकाऱ्याला किती पगार मिळतो? सुविधा काय मिळतात?

IAS अधिकाऱ्याचा पगार सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित असतो.
नव्या IAS अधिकाऱ्याचा प्रारंभिक पगार सुमारे 56,100 रुपये असतो.
ज्युनियर स्केलमध्ये अधिकाऱ्यांना 56,100 ते 1,77,500 रुपये इतका पगार मिळतो.
5 ते 9 वर्षांच्या अनुभवानंतर पगार 67,700 ते 2,08,700 रुपये पर्यंत पोहोचतो.
10 ते 13 वर्षांच्या अनुभवानंतर IAS अधिकारी 78,800 ते 2,09,200 रुपये पगार मिळवतात.
14 ते 16 वर्षांच्या सेवेनंतर सिलेक्शन ग्रेडमध्ये 1,18,500 ते 2,14,100 रुपये पगार मिळतो.
17 ते 24 वर्षांच्या अनुभवानंतर पगार 1,82,200 ते 2,24,100 रुपये इतका होतो.
25 ते 30 वर्षांच्या सेवेनंतर अपर प्रशासनिक ग्रेडमध्ये 2,05,400 ते 2,24,400 रुपये पगार मिळतो.
30 वर्षांपेक्षा जास्त अनुभवानंतर उच्च प्रशासनिक ग्रेडमध्ये 2,25,000 रुपये (फिक्स्ड) पगार मिळतो.
भारत सरकारचा कॅबिनेट सचिव हा IAS अधिकाऱ्याचा सर्वोच्च पगारदार पद असून त्याला 2,50,000 रुपये (फिक्स्ड) मिळतो.
IAS अधिकाऱ्यांना महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, प्रवास भत्ता, वैद्यकीय भत्ता आणि इतर सुविधा मिळतात.
सरकारकडून सुरक्षित आणि मोठे सरकारी निवासस्थान उपलब्ध करून दिले जाते.
अधिकृत वापरासाठी चालकासह सरकारी वाहनाची सोय दिली जाते.
सुरक्षा, विजेचे-पाण्याचे बिल, फोन-इंटरनेट आणि घरगुती मदत अशा विविध सुविधा मिळतात.
IAS अधिकाऱ्यांना पेन्शन, ग्रॅच्युटी आणि इतर निवृत्ती लाभ मिळतात, ज्यामुळे भविष्य सुरक्षित राहते.
