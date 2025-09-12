वैध इच्छापत्र म्हणजे काय? मृत्युपत्र नोंदणी करणं खरंच आवश्यक असतं का?

Mansi Khambe

मृत्युपत्र

मृत्युपत्र म्हणजे कुटुंबातील सदस्यांमध्ये मालमत्तेच्या वाटणीची प्रक्रिया, अटी आणि शर्ती स्पष्ट करणारा दस्तऐवज.

मृत्युपत्र कसे लिहिले जाते?

मृत्युपत्र इतके शक्तिशाली असते की जर एखादी व्यक्ती हयात नसेल तर सर्वोच्च न्यायालय देखील त्यात लिहिलेली माहिती वैध ठरवते. मग मृत्युपत्र कसे लिहिले जाते आणि मृत्युपत्र कधी वैध मानले जाते? हे माहिती आहे का?

मृत्युपत्र वैध

भारतीय उत्तराधिकार कायदा, १९२५ नुसार, मृत्युपत्र वैध मानण्यासाठी काही मूलभूत अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. मृत्युपत्र लिहिणारी व्यक्ती किमान १८ वर्षे वयाची असावी आणि मानसिकदृष्ट्या तंदुरुस्त असावी.

मृत्युपत्र अवैध

म्हणजेच, त्याला त्याच्या मालमत्तेची, निर्णयांची आणि परिणामांची पूर्ण माहिती असावी. जर कोणत्याही आजारामुळे किंवा दबावामुळे निर्णय घेतला गेला तर मृत्युपत्र अवैध ठरू शकते.

साक्षीदारांच्या स्वाक्षऱ्या

दुसरे म्हणजे, मृत्युपत्रात सर्वकाही स्पष्टपणे लिहिलेले असावे. कोणती मालमत्ता कोणाला मिळेल, त्यांचा वाटा किती असेल. तिसरे म्हणजे, मृत्युपत्र करणाऱ्याच्या स्वाक्षरीशिवाय, मृत्युपत्रात किमान दोन साक्षीदारांच्या स्वाक्षऱ्या असाव्यात.

पूर्ण संमती

हे साक्षीदार निष्पक्ष असले पाहिजेत, म्हणजेच त्यांना मृत्युपत्रात कोणताही फायदा मिळत नाही. साक्षीदारांना पुष्टी करावी लागते की मृत्युपत्र करणाऱ्याने ते त्याच्या पूर्ण संमतीने लिहिले आहे.

मृत्युपत्र लेखी स्वरूपात

मृत्युपत्र बहुतेक लेखी स्वरूपात असते. परंतु काही विशेष प्रकरणांमध्ये, तोंडी देखील वैध असू शकते. मृत्युपत्र लेखी स्वरूपात असले पाहिजे.

मृत्युपत्र नोंदणी

कारण ते पुरावा म्हणून सादर केले जाऊ शकते किंवा वादाच्या वेळी न्यायालयात सादर केले जाऊ शकते. आता मृत्युपत्र नोंदणी करणे अनिवार्य आहे का असा प्रश्न उपस्थित होतो?

मृत्युपत्राचे रक्षण

भारतीय कायद्यानुसार, मृत्युपत्र नोंदणी करणे अनिवार्य नाही. साध्या कागदावर लिहिलेले आणि स्वाक्षरी केलेले मृत्युपत्र देखील वैध आहे. नोंदणीकृत मृत्युपत्राच्या सत्यतेला न्यायालयात आव्हान देणे कठीण आहे. नोंदणी मृत्युपत्राचे रक्षण करते.

