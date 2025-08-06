IAS ट्रेनिंगदरम्यान किती 'पगार' मिळतो? जाणून घ्या!

Aarti Badade

IAS प्रशिक्षण – पहिलं पाऊल यशाकडे!

UPSC परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर उमेदवारांना मसुरीतील LBSNAA मध्ये प्रशिक्षण दिलं जातं.

IAS Training Salary | Sakal

प्रशिक्षणादरम्यान पगार मिळतो का?

होय! IAS प्रशिक्षणार्थींना दरमहा ₹56,100 स्टायपेंड मिळतो.

ही रक्कम कुठल्या आधारे दिली जाते?

या वेतनाची गणना सातव्या वेतन आयोगानुसार केली जाते.

रक्कम

ही रक्कम IAS अधिकाऱ्यांच्या मूळ वेतनाच्या रूपात असते.

प्रत्यक्षात किती रक्कम हातात येते?

राहणे, जेवण, वीज-पाणी यासाठी कपात केल्यानंतर ₹40,000 ते ₹45,000 पर्यंत रक्कम प्रशिक्षणार्थ्यांच्या हाती पडते.

प्रशिक्षणाचा अनुभव आणि जबाबदारी

LBSNAA मध्ये प्रशिक्षण हे केवळ शैक्षणिक नसून, ते नेतृत्व, प्रशासन आणि शिस्त यांचं बाळकडूही देतं.

IAS अधिकारी होण्याची तयारी सुरू!

हे प्रशिक्षणच पुढील प्रशासकीय कारकीर्दीचा पाया ठरतं. IAS अधिकारी म्हणून देशसेवेसाठी हीच सुरुवात असते!

