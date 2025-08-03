इंग्रजांनी शिवरायांना कोणती औषधे पाठवली होती… काय होती किंमत?

Sandip Kapde

खास पाठवणी

छत्रपती शिवाजी महाराज आजारी होते. यावेळी इंग्रजांनी मद्रासहून शिवाजी महाराजांकडे एक खास पाठवणी करण्याचा निर्णय घेतला.

Shivaji Maharaj | esakal

कारण

ही पाठवणी कोणत्याही राजनैतिक हेतूने नव्हती, तर थेट महाराजांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी होती.

Shivaji Maharaj | esakal

तयारी

इंग्रजांनी निवडक आणि महागड्या औषधांचा संग्रह करून त्याची व्यवस्थित यादी तयार केली.

Shivaji Maharaj | esakal

औषधांची नावे

त्यामध्ये तीन ‘cordiall stones’ नावाचे औषध होते, जे सुमारे १ औंस (वजन मोजण्याचे एकक) १० डेडवेट टनेज वजनाचे होते.

Shivaji Maharaj | esakal

किंमत

या औषधाची किंमतच १ फणम (मध्ययुगीन भारतातील नाणे) आणि २० शिलिंग (ब्रिटिश वसाहती वापरले जाणारे चलन) होती

Shivaji Maharaj | esakal

नोंद

पुढे दोन ‘Pedras de Budgee’ आणि चार ‘Pedras de Bugia’ अशा प्रकारांची नोंद आहे, एकूण खर्च १० फणम.

Shivaji Maharaj | esakal

वजन

‘Cocko das Ilhas’ हे औषध ४ औंस ७ ड्वेट एवढ्या वजनाचं, त्याची किंमत तब्बल ४४ फणम (मध्ययुगीन भारतातील नाणे)

Shivaji Maharaj | esakal

औषधीचे प्रकार

‘Carangueje de pedra’ नावाचं एक औषध पाठवण्यात आलं, ज्याची किंमत ५ फणम (मध्ययुगीन भारतातील नाणे) होती.

Shivaji Maharaj | esakal

पगोडा

या औषधांच्या दुसऱ्या संचासाठी इंग्रजांनी ‘Pagodas’ (सोन्याचे बनलेले नाणे) हे स्थानिक चलन वापरलं.

Shivaji Maharaj | esakal

एकत्रित खर्च

सर्व औषधांचा एकत्रित खर्च ६०.२० Pagodas (ब्रिटिश वसाहती वापरले जाणारे चलन) इतका होता. म्हणजे आताच्या चलनात अंदाजे २१०.७ रुपये

Shivaji Maharaj | esakal

सदिच्छा

ही पाठवणी केवळ औषधांची नव्हती, तर इंग्रजांकडून एक प्रकारची सदिच्छाही होती.

Shivaji Maharaj | esakal

संदर्भ

ही ऐतिहासिक माहिती आपल्याला १४ मे १६७७ च्या English Records on Shivaji आणि ‘छत्रपती शिवाजी महाराज: उत्तरार्ध’ वा. सी. बेंद्रे या ग्रंथांतून मिळते.

Shivaji Maharaj | esakal

शंभूराजांच्या मित्राची गोष्ट... शेवटच्या श्वासापर्यंत साथ नाही सोडली

Who was Kavi Kalash | esakal
येथे क्लिक करा