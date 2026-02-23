१२ वर्षात पंतप्रधान मोदींच्या परदेश दौऱ्यावर किती खर्च झाला?

Shubham Banubakode

१२ वर्षांत अनेक देशाचा दौरा

पंतप्रधान मोदी यांनी २०१४ मध्ये पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. तेव्हापासून गेल्या १२ वर्षांत त्यांनी अनेक देशांचा दौरा केला आहे.

अधिकृत माहिती समोर

पंतप्रधान मोदींच्या परदेश दौऱ्यावर किती खर्च आला याची अधिकृत माहिती आता पुढे आली आहे.

किती खर्च झाला?

या आकडेवारीनुसार, २०१५ ते २०२५ या कालावधीत पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱ्यांवर एकूण ७६२ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे.

२०१५ ते २०१९ मधील खर्च

२०१५ मध्ये ९१.५ कोटी, २०१६ मध्ये ३३.२२ कोटी, २०१७ मध्ये ४४.२७ कोटी, २०१८ मध्ये ५१.४६ कोटी, २०१९ मध्ये ७१.७६ कोटी रुपये खर्च नोंदवला गेला.

२०२१ ते २०२५ मधील खर्च

२०२१ मध्ये ३६.११ कोटी, २०२२ मध्ये ५५.८२ कोटी, २०२३ मध्ये ९३.६३ कोटी आणि २०२४ मध्ये १०९.५१ कोटी तर २०२५ मध्ये १७५.१९ कोटी खर्च झाले.

अमेरिकेला सर्वाधिक वेळा भेट

या कालावधीत पंतप्रधान मोदींनी सर्वाधिक वेळा अमेरिका, युएई आणि जपान या देशांना प्रत्येकी चार वेळा भेट दिली.

या देशांचाही दौरा

फ्रान्सला तीन वेळा, तर यूके, दक्षिण आफ्रिका, रशिया आणि ब्राझील या देशांना प्रत्येकी दोन वेळा भेट देण्यात आली.

या देशाचा दौरा सर्वात खर्चिक

खर्चाच्या दृष्टीने अमेरिका दौरा सर्वाधिक महाग ठरला असून त्यावर ७४.४ कोटी रुपये खर्च झाले, जो एकूण खर्चाच्या १६ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.

आधीच्या पंतप्रधानांचा किती खर्च?

याआधी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात परदेश दौऱ्यांचा खर्च तुलनेने कमी होता.

खर्च का वाढला?

तज्ञांच्या मते, महागाई आणि दौऱ्यांमध्ये सहभागी होणाऱ्या शिष्टमंडळातील सदस्यांची संख्या वाढल्यामुळे या खर्चात वाढ झाली.

