शिवरायांनी सुरतच नाही, तर विदर्भातील मुघलांची बाजारपेठही लुटली होती

Shubham Banubakode

पुरंदरचा तह

१६६५ च्या पुरंदर तहामुळे स्वराज्याचे अनेक किल्ले मुघलांकडे गेले. स्वराज्याला मोठा धक्का बसला.

Shivaji Maharaj Surat Raid and Vidarbha Campaign

किल्ले परत मिळवण्याची मोहीम

१६७० मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी तहात गमावलेले किल्ले परत मिळवण्याची मोहीम सुरू केली.

Shivaji Maharaj Surat Raid and Vidarbha Campaign

कोंढाण्याचा विजय

तानाजी मालुसरे यांच्या शौर्याने कोंढाणा (सिंहगड) जिंकून स्वराज्याचा विजयाचा मुहूर्त पुन्हा रोवला गेला.

Shivaji Maharaj Surat Raid and Vidarbha Campaign

आर्थिक भरपाईची गरज

१६६६ ते १६७० दरम्यान स्वराज्याचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते. ते भरून काढणे अत्यावश्यक होते.

Shivaji Maharaj Surat Raid and Vidarbha Campaign

सुरतवरील स्वारी

महाराजांनी इ.स. १६६४ आणि १६७० मध्ये सुरतवर छापा टाकला. हे मुघलांचे महत्त्वाचे आर्थिक केंद्र होते.

Shivaji Maharaj Surat Raid and Vidarbha Campaign

स्वराज्यासाठी निधी उभारणी

या मोहिमेतून मोठी संपत्ती हस्तगत झाली. मुघल सत्तेला आर्थिक फटका बसला आणि स्वराज्य बळकट झाले.

Shivaji Maharaj Surat Raid and Vidarbha Campaign

वऱ्हाडातील कारंजाची लूट

याशिवाय ३ ऑगस्ट १६७० रोजी महाराजांनी वऱ्हाडातील मुघली बाजारपेठ असलेल्या कारंजा शहरावर स्वारी केली. याचा उल्लेख विदर्भातील सुफी संत या पुस्तकात आहे.

Shivaji Maharaj Surat Raid and Vidarbha Campaign

बाळापूरकडे प्रस्थान

कारंजा लुटीनंतर महाराज बाळापूर येथे दाखल झाले. या मोहिमांमुळे स्वराज्याचा विस्तार आणि आर्थिक पाया अधिक मजबूत झाला.

Shivaji Maharaj Surat Raid and Vidarbha Campaign

शिवरायांनी 'या' दर्ग्याला दिली होती १ रुपयाची देगणी, भोसले कुटुंबियांनी अनेक वर्षे पाळली होती परंपरा

Shivaji Maharaj One Rupee Donation to Sufi Dargah

