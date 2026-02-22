शिवरायांनी सुरतच नाही, तर विदर्भातील मुघलांची बाजारपेठही लुटली होती

Shubham Banubakode
१६६५ च्या पुरंदर तहामुळे स्वराज्याचे अनेक किल्ले मुघलांकडे गेले. स्वराज्याला मोठा धक्का बसला.
१६७० मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी तहात गमावलेले किल्ले परत मिळवण्याची मोहीम सुरू केली.
तानाजी मालुसरे यांच्या शौर्याने कोंढाणा (सिंहगड) जिंकून स्वराज्याचा विजयाचा मुहूर्त पुन्हा रोवला गेला.
१६६६ ते १६७० दरम्यान स्वराज्याचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते. ते भरून काढणे अत्यावश्यक होते.
महाराजांनी इ.स. १६६४ आणि १६७० मध्ये सुरतवर छापा टाकला. हे मुघलांचे महत्त्वाचे आर्थिक केंद्र होते.
या मोहिमेतून मोठी संपत्ती हस्तगत झाली. मुघल सत्तेला आर्थिक फटका बसला आणि स्वराज्य बळकट झाले.
याशिवाय ३ ऑगस्ट १६७० रोजी महाराजांनी वऱ्हाडातील मुघली बाजारपेठ असलेल्या कारंजा शहरावर स्वारी केली. याचा उल्लेख विदर्भातील सुफी संत या पुस्तकात आहे.
कारंजा लुटीनंतर महाराज बाळापूर येथे दाखल झाले. या मोहिमांमुळे स्वराज्याचा विस्तार आणि आर्थिक पाया अधिक मजबूत झाला.
