दारूची दुकाने बंद ठेवण्याला ड्राय डे का म्हणतात? या शब्दाची उत्पत्ती कुठून झाली? जाणून घ्या...

Vrushal Karmarkar

ड्राय डे

तुम्ही बातम्यांमध्ये आणि सोशल मीडियावर ड्राय डेजचे संदर्भ वारंवार ऐकले असतील. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, ड्राय डे म्हणजे दारूची दुकाने बंद करणे.

dry day history

|

ESakal

दारूची दुकाने

शिवाय सरकारी आदेशांमध्ये "ड्राय डे" हा शब्द देखील वापरला जातो. पण तुम्हाला माहिती आहे का की दारूची दुकाने बंद असलेल्या दिवसांना ड्राय डे का म्हणतात? या शब्दाची उत्पत्ती कुठून झाली?

dry day history

|

ESakal

उत्पादन शुल्क विभाग

भारतातील प्रत्येक राज्याचा ड्राय डे वेगळा असतो. कारण राज्याचा उत्पादन शुल्क विभाग त्या राज्याच्या अधीन असतो. बहुतेक राज्ये २ ऑक्टोबर, १५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारी हे दिवस ड्राय डे म्हणून पाळतात.

dry day history

|

ESakal

दारू विक्रीवर बंदी

शिवाय प्रत्येक राज्य त्यांच्या स्वतःच्या प्रदेशात आणि सण किंवा विशेष प्रसंगी दारू विक्रीवर बंदी घालते. काही राज्ये विविध वर्धापनदिनानिमित्त दारूची दुकाने बंद ठेवतात. तर काही बंद करतात.

dry day history

|

ESakal

कारणे

कोणत्याही राज्यात ड्राय डे जाहीर करण्यामागे अनेक कारणे असतात. ड्राय डे बहुतेकदा राष्ट्रीय आणि धार्मिक प्रसंगी पाळले जातात. नो अल्कोहोल डे ला ड्राय डे म्हणण्याचे कोणतेही तथ्यात्मक कारण नाही.

dry day history

|

ESakal

पेये

असे मानले जाते की जेव्हा कोणी काहीही घेतलेले नसते तेव्हा "ड्राय" हा शब्द वापरला जातो. उदाहरणार्थ, जेव्हा कोणी पुरेसे पाणी, रस किंवा इतर पेये घेतलेली नसतात तेव्हा असे म्हटले जाते.

dry day history

|

ESakal

अल्कोहोल

अशा प्रकरणांमध्ये ते अल्कोहोलसाठी देखील वापरले जाऊ शकते. इंग्रजीमध्ये, "He's gone dry now" चा अर्थ असा आहे की कोणीतरी या दिवशी दारू पिऊ शकत नाही. हे अधिकृत पुरावे नाही.

dry day history

|

ESakal

पंजाब

शिवाय भारतात "ड्राय डे" चा उल्लेख पहिल्यांदा १९२६ मध्ये पंजाब उत्पादन शुल्क कायद्यात करण्यात आला होता.

dry day history

|

ESakal

केंद्र सरकार

त्यानंतर केंद्र सरकारने १९५० मध्ये तो संपूर्ण भारतात लागू केला. तेव्हापासून, "ड्राय डे" हा शब्द सरकारी कागदपत्रांमध्ये देखील वापरला जातो.

dry day history

|

ESakal

स्टीलच्या ग्लासमध्ये दारू का पिऊ नये? आरोग्यावर काय परिणाम होतो? तज्ञांनी सगळंच सांगितलं!

alcohol | esakal
वाचा सविस्तर...