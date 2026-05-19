शिवराज मोटेगावकर RCC Pattern क्लाससाठी फी किती घ्यायचा?

Sandip Kapde
शिवराज माटेगावकरला नीट लीक प्रकरणात सीबीआयने अटक केली आहे. त्याच्या आरसीसी पॅटर्न क्लासेसची फी कोर्सनुसार बदलते.
दोन वर्षांच्या NEET/JEE कोर्ससाठी साधारण दोन लाख चाळीस हजार रुपये फी आकारली जाते.
एक वर्षाच्या रि-पीटर कोर्सची फी एक लाख बीस हजार रुपये आहे.
आरसीसी मध्ये स्कॉलरशिप एंट्रन्स टेस्ट देऊन मोठ्या सूट मिळवता येतात.
काही विद्यार्थ्यांना ८५ ते ९० टक्के फी सूट मिळते.
शिवराज सरांच्या क्लासेसचा वार्षिक टर्नओव्हर शंभर कोटी रुपयांच्या आसपास आहे
लातूर, पुणे आणि नांदेड या ठिकाणी आरसीसी ब्रांचेस आहेत.
फीमध्ये हॉस्टल शुल्क वेगळे आकारले जाते.
सरासरी एका विद्यार्थ्याला वर्षाला पन्नास ते पासष्ट हजार रुपये खर्च येऊ शकतो.
आरसीसी पॅटर्न क्लासेस महाराष्ट्राच नावजलेला आहे, पण आता हा क्लास ईडीच्या देखील रडारवर आहे.
