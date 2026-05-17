नाचता नाचता ४०० जणांचा मृत्यू... ५०० वर्षांपूर्वीच्या या घटनेचं रहस्य आजही सुटलेलं नाही

Sandip Kapde

सुरुवात

जुलै १५१८ मध्ये स्ट्रासबर्गच्या रस्त्यावर Frau Troffea नावाची स्त्री अचानक नाचू लागली... आणि ती थांबलीच नाही. आता, स्ट्रासबर्ग हे फ्रान्स देशातील अल्सास प्रदेशात आहे.

थरार

ती जवळपास आठवडाभर सतत नाचत राहिली; शरीर थकले, पण पाय थांबले नाहीत.

संसर्ग

काही दिवसांत तिच्यासोबत ३० ते ४० लोक नाचू लागले आणि ऑगस्टपर्यंत ही संख्या ४०० वर पोहोचली.

उपाय

डॉक्टरांनी याला गरम रक्ताचा परिणाम मानले आणि अधिक नाचल्याने त्रास कमी होईल, असा विचित्र सल्ला दिला.

मंच

शहर प्रशासनाने नाचणाऱ्यांसाठी स्टेज उभारले आणि संगीतकारांसह नर्तकांनाही बोलावले.

आग

संगीत सुरू होताच नाचणाऱ्यांचा वेग आणखी वाढला आणि परिस्थिती अधिक भयानक झाली.

मृत्यू

अनेक लोक अतिश्रमाने कोसळले; काहींचा हृदयविकार किंवा झटक्याने मृत्यू झाल्याचे सांगितले जाते.

श्राप

त्या काळातील लोकांना वाटत होते की सेंट व्हायटसच्या श्रापामुळे लोकांना नाच थांबवता येत नाही.

तणाव

दुष्काळ, रोगराई आणि भीतीमुळे शहरात मानसिक ताण वाढला होता; यामुळे सामूहिक हिस्टीरिया पसरला असावा.

शेवट

सप्टेंबरमध्ये नाचणाऱ्यांना पर्वतावरील मंदिरात नेण्यात आले आणि काही काळानंतर हा विचित्र प्रकार थांबला.

रहस्य

५०० वर्षांनंतरही हा प्रश्न कायम आहे; हे विषामुळे झाले, सामूहिक हिस्टीरिया होता की श्रद्धेचा परिणाम? इतिहास आजही शांत आहे.

