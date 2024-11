हिवाळ्यात किती लिटर पाणी प्यायला हवं?

8-10 ग्लास पाणी पिणे आवश्यक

प्रत्येक व्यक्तीस दिवसात किमान 8 ते 10 ग्लास पाणी प्यायचं आहे, हिवाळ्यातही हे महत्त्वाचं आहे. म्हणजेच कमीत कमी 2-3 लिटर पाणी प्यावेच.

two and a half to three litres of water during winter | esakal