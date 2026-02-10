सकाळी रिकाम्या पोटी किती पाणी प्यावं अन् फायदे होतात का?

Aarti Badade

दिवसाची आरोग्यदायी सुरुवात

सकाळी उठल्याबरोबर पाणी पिण्याची सवय शरीराला ताजेतवाने करते. पण त्याचे पूर्ण फायदे मिळवण्यासाठी योग्य प्रमाण माहिती असणे गरजेचे आहे.

शरीराचे हायड्रेशन का महत्त्वाचे?

रात्रीच्या ७-८ तासांच्या झोपेनंतर आपले शरीर नैसर्गिकरित्या डिहायड्रेट होते. सकाळी पाणी पिल्याने पेशींना पुन्हा ऊर्जा मिळते.

नेमके किती पाणी प्यावे?

तज्ज्ञांच्या मते, सकाळी रिकाम्या पोटी १ ते २ ग्लास (सुमारे ३०० ते ५०० मिली) कोमट पाणी पिणे आरोग्यासाठी आदर्श मानले जाते.

जास्त पाणी पिणे टाळा

एकाच वेळी लिटरभर पाणी पिणे टाळावे. यामुळे किडनीवर ताण येऊ शकतो किंवा पचनक्रिया मंदावू शकते. सुरुवातीला एका ग्लासने सुरुवात करा.

कोमट पाणी की थंड?

सकाळी फ्रीजमधील थंड पाणी पिण्याऐवजी कोमट पाणी पिणे अधिक फायदेशीर ठरते. यामुळे शरीरातील विषारी घटक (Toxins) बाहेर टाकण्यास मदत होते.

चयापचय शक्ती वाढते

रिकाम्या पोटी पाणी पिल्याने 'मेटाबॉलिझम' २४ टक्क्यांनी वाढतो, ज्यामुळे वजन कमी होण्यास आणि पचन सुधारण्यास मदत मिळते.

पाणी पिल्यावर लगेच काही खाऊ नका

पाणी पिल्यानंतर किमान ३० ते ४५ मिनिटे चहा, कॉफी किंवा नाश्ता करू नका. यामुळे शरीरातील शुद्धीकरण प्रक्रिया नीट पार पडते.

त्वचेसाठी वरदान

नियमित सकाळी पाणी पिल्याने रक्ताभिसरण सुधारते आणि त्वचेवर नैसर्गिक चमक येते. मुतखड्यासारख्या समस्यांचा धोकाही कमी होतो.

