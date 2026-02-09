रक्तातील कोलेस्ट्रॉल वाढलंय? महिनाभरात नियंत्रणात आणतात हे 3 सुपरफूड्स

Aarti Badade

कोलेस्ट्रॉल

चुकीचा आहार आणि तेलकट पदार्थांच्या अतिसेवनामुळे रक्तवाहिन्यांत पिवळा चिकट थर साचतो, ज्याला आपण 'बॅड कोलेस्ट्रॉल' म्हणतो.

रक्तप्रवाह

जेव्हा कोलेस्ट्रॉल वाढते, तेव्हा रक्तवाहिन्या अरुंद होतात. यामुळे हृदयाला होणारा ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी होतो आणि हार्ट अटॅकचा धोका वाढतो.

फायबरयुक्त पदार्थ

रक्तात साचलेले विषारी घटक बाहेर काढण्यासाठी रोजच्या आहारात किमान १० ते १५ ग्रॅम फायबर असणे अत्यंत आवश्यक आहे.

हे पदार्थ आहारात वाढवा

पचनक्रिया सुधारण्यासाठी आणि कोलेस्ट्रॉल घटवण्यासाठी ओट्स, बार्ली (जव), चिया सीड्स, गाजर आणि पपई या पदार्थांचे नियमित सेवन करा.

सुका मेवा

बदाम, काजू आणि अक्रोड यांसारख्या सुकामेव्यामध्ये निरोगी फॅट्स असतात, जे रक्तातील वाईट कोलेस्ट्रॉलची पातळी कमी करण्यास मदत करतात.

वनस्पतीजन्य घटक

आहारात 'स्टेरॉल्स' आणि 'स्टॅनॉल्स' युक्त फळांच्या बिया किंवा तृणधान्यांचा समावेश केल्यास महिनाभरात सकारात्मक फरक दिसून येतो.

व्यायाम

केवळ आहार बदलून चालत नाही, तर खाल्लेले अन्न पचवण्यासाठी आणि फॅट्स जाळण्यासाठी शारीरिक हालचाल करणे अनिवार्य आहे.

योगा आणि प्राणायाम

व्यायामासोबतच नियमित ध्यान आणि प्राणायाम केल्याने तणाव कमी होतो आणि शरीराची चयापचय शक्ती (Metabolism) सुधारते.

निरोगी आयुष्य

तिखट-तेलकट पदार्थांवर नियंत्रण ठेवा, भरपूर पाणी प्या आणि डाएटिशियनने सांगितलेल्या या टिप्स फॉलो करून हृदयाचे आरोग्य जपा!

