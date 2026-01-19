तुमच्या वयानुसार दररोज किती पाणी पिणं प्यायलं पाहिजे?

लहान मुले (८ वर्षांखालील)

दररोज सुमारे १.२ लिटर (६–८ ग्लास). मेंदूचा विकास, पचन आणि शरीराचे तापमान नियंत्रित ठेवण्यासाठी पाणी अत्यावश्यक.

किशोरवयीन मुले (१४–१८ वर्षे)

मुलं: १.६–१.९ लिटर,
मुली: १.५ लिटर.
वाढ, ऊर्जा, मेटाबोलिझम आणि स्नायूंच्या कार्यासाठी अधिक पाण्याची गरज.

प्रौढ (६० वर्षांखालील)
पुरुष: २ लिटर,
महिला: १.६ लिटर.
व्यायाम, हवामान आणि आहारानुसार गरज बदलू शकते.

६० वर्षांवरील व्यक्ती

पुरुष व महिला दोघांनीही १.६–२ लिटर पाणी प्यावे. वय वाढल्यावर तहान कमी लागते, त्यामुळे जाणीवपूर्वक पाणी पिणे महत्त्वाचे.

गर्भधारणा व स्तनपान
गर्भधारणेत: सुमारे २.३ लिटर (१० कप),
स्तनपानात: सुमारे ३ लिटर (१३ कप) पाणी आवश्यक.

व्यायाम, उष्ण हवामान व आजारपण
व्यायामापूर्वी २ कप, दर १५–२० मिनिटांनी १ कप. उष्ण हवामान, ताप, जुलाब, उलट्या असतील तर पाणी अधिक प्या.

हायड्रेशन ओळखायची सोपी खूण
लघवीचा रंग फिकट पिवळा/पांढऱ्या द्राक्षारसासारखा असेल तर पाणी पुरेसे. गडद रंग दिसला तर पाणी वाढवा.

