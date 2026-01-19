तुमच्या वयानुसार दररोज किती पाणी पिणं प्यायलं पाहिजे?

Anushka Tapshalkar
लहान मुले (८ वर्षांखालील)
दररोज सुमारे १.२ लिटर (६–८ ग्लास). मेंदूचा विकास, पचन आणि शरीराचे तापमान नियंत्रित ठेवण्यासाठी पाणी अत्यावश्यक.
How much water you should drink as per your age
sakal
किशोरवयीन मुले (१४–१८ वर्षे)
मुलं: १.६–१.९ लिटर,
मुली: १.५ लिटर.
वाढ, ऊर्जा, मेटाबोलिझम आणि स्नायूंच्या कार्यासाठी अधिक पाण्याची गरज.
Drinking Water for Teenagers
sakal
प्रौढ (६० वर्षांखालील)
पुरुष: २ लिटर,
महिला: १.६ लिटर.
व्यायाम, हवामान आणि आहारानुसार गरज बदलू शकते.
Drinking Water for People Under 60
sakal
६० वर्षांवरील व्यक्ती
पुरुष व महिला दोघांनीही १.६–२ लिटर पाणी प्यावे. वय वाढल्यावर तहान कमी लागते, त्यामुळे जाणीवपूर्वक पाणी पिणे महत्त्वाचे.
For above age of 60
sakal
गर्भधारणा व स्तनपान
गर्भधारणेत: सुमारे २.३ लिटर (१० कप),
स्तनपानात: सुमारे ३ लिटर (१३ कप) पाणी आवश्यक.
sakal
व्यायाम, उष्ण हवामान व आजारपण
व्यायामापूर्वी २ कप, दर १५–२० मिनिटांनी १ कप. उष्ण हवामान, ताप, जुलाब, उलट्या असतील तर पाणी अधिक प्या.
Water intake
sakal
हायड्रेशन ओळखायची सोपी खूण
लघवीचा रंग फिकट पिवळा/पांढऱ्या द्राक्षारसासारखा असेल तर पाणी पुरेसे. गडद रंग दिसला तर पाणी वाढवा.
sakal