विराट - रोहित विजय हजारे ट्रॉफी खेळणार, पण प्रत्येक सामन्यासाठी किती पैसे मिळणार?

Pranali Kodre

विराट कोहली आणि रोहित शर्मा

विराट कोहली आणि रोहित शर्मा हे दोन्ही दिग्गज खेळाडू आता कसोटी आणि आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेट प्रकारातून निवृत्त झाले आहेत.

Virat Kohli - Rohit Sharma

|

Sakal

वनडे क्रिकेटमध्ये सक्रिय

त्यामुळे विराट कोहली आणि रोहित शर्मा हे दोघेही आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सध्या केवळ वनडेमध्ये खेळताना दिसतात.

Virat Kohli - Rohit Sharma

|

Sakal

२०२७ वनडे वर्ल्ड कप

या दोघांनीही आगामी २०२७ वनडे वर्ल्ड कप स्पर्धा खेळण्याची इच्छा यापूर्वीही व्यक्त केली आहे.

Virat Kohli - Rohit Sharma

|

Sakal

देशांतर्गत क्रिकेट

मात्र बीसीसीआयच्या अटींनुसार त्यांना भारतीय संघातील स्थान टिकवण्यासाठी देशांतर्गत क्रिकेट खेळावे लागणार आहे.

Virat Kohli - Rohit Sharma

|

Sakal

विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये खेळणार?

त्यानुसार विराट कोहली आणि रोहित शर्मा २४ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या विजय हजारे वनडे ट्रॉफी या देशांतर्गत स्पर्धेतील सुरुवातीचे काही सामने खेळण्याची शक्यता आहे.

Virat Kohli - Rohit Sharma

|

Sakal

वनडेतील मॅच फी

दरम्यान, बीसीसीआयच्या नियमांनुसार प्रत्येक वनडे सामन्यासाठी भारतीय खेळाडूंना ६ लाख रुपये मॅच फी दिली जाते.

Virat Kohli - Rohit Sharma

|

Sakal

लिस्ट ए क्रिकेट सामन्यासाठी मॅच फी

तसेच विजय हजारे ट्रॉफीतील प्रत्येक सामन्यासाठी म्हणजेच लिस्ट ए क्रिकेट सामन्यासाठी सिनियर खेळाडूला ५० हजार, तर ज्युनियर खेळाडूला ४० हजार मॅच फी दिली जाते.

Virat Kohli - Rohit Sharma

|

Sakal

विजय हजारे ट्रॉफीसाठी मॅच फी

म्हणजेच जर विराट आणि रोहित विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धा खेळले, तर त्यांना प्रत्येक सामन्यासाठी ५० हजार रुपये मिळू शकतात.

Virat Kohli - Rohit Sharma

|

Sakal

विराटचं शतक अन् तिची क्युट रिऍक्शन; रांची ODI मधील ती मिस्ट्री गर्ल कोण?

Viral Mystery Girl in IND vs SA Ranchi ODI

|

Sakal

येथे क्लिक करा