विराट - रोहित विजय हजारे ट्रॉफी खेळणार, पण प्रत्येक सामन्यासाठी किती पैसे मिळणार?

विराट कोहली आणि रोहित शर्मा हे दोन्ही दिग्गज खेळाडू आता कसोटी आणि आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेट प्रकारातून निवृत्त झाले आहेत.
त्यामुळे विराट कोहली आणि रोहित शर्मा हे दोघेही आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सध्या केवळ वनडेमध्ये खेळताना दिसतात.
या दोघांनीही आगामी २०२७ वनडे वर्ल्ड कप स्पर्धा खेळण्याची इच्छा यापूर्वीही व्यक्त केली आहे.
मात्र बीसीसीआयच्या अटींनुसार त्यांना भारतीय संघातील स्थान टिकवण्यासाठी देशांतर्गत क्रिकेट खेळावे लागणार आहे.
त्यानुसार विराट कोहली आणि रोहित शर्मा २४ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या विजय हजारे वनडे ट्रॉफी या देशांतर्गत स्पर्धेतील सुरुवातीचे काही सामने खेळण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, बीसीसीआयच्या नियमांनुसार प्रत्येक वनडे सामन्यासाठी भारतीय खेळाडूंना ६ लाख रुपये मॅच फी दिली जाते.
तसेच विजय हजारे ट्रॉफीतील प्रत्येक सामन्यासाठी म्हणजेच लिस्ट ए क्रिकेट सामन्यासाठी सिनियर खेळाडूला ५० हजार, तर ज्युनियर खेळाडूला ४० हजार मॅच फी दिली जाते.
म्हणजेच जर विराट आणि रोहित विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धा खेळले, तर त्यांना प्रत्येक सामन्यासाठी ५० हजार रुपये मिळू शकतात.
