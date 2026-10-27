मुघल काळात राण्या सौंदर्याची काळजी कशी घ्यायच्या?

Varsha Balhe
मुघल काळातील राण्या त्यांच्या सौंदर्यामुळे चांगल्याच चर्चेत असायच्या. परंतु, त्यांच्या या सौंदर्यासाठी त्या काय करायच्या?
MUGHAL QUEENS BEAUTY SECRETS
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मुघल राण्या आपल्या चेहऱ्याची काळजी खूप चांगली घेत असत. त्या कच्च्या दुधात मलाई आणि केशर भिजवून चेहऱ्याला लावायच्या.
MUGHAL QUEENS BEAUTY SECRETS
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त्याचबरोबर त्वचा मऊ राहावी म्हणून या राण्या चंदन, हळद आणि बेसन यांचं मिश्रण एकत्र करून खास उटणं बनवून आपल्या चेहऱ्यावर लावायच्या.
MUGHAL QUEENS BEAUTY SECRETS
esakal
मुघल काळात राण्या गुलाबाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करत असत. चेहरा ताजातवाना ठेवण्यासाठी त्या गुलाबपाण्याचा टोनर म्हणून वापर करत असत.
MUGHAL QUEENS BEAUTY SECRETS
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आपल्या चेहऱ्याला पोषण मिळावं म्हणून मुघल राण्या फळं आणि मध यांसारख्या नैसर्गिक गोष्टींचा वापर चेहऱ्यावर लेप लावण्यासाठी करत असत.
MUGHAL QUEENS BEAUTY SECRETS
esakal
मुघल काळातील राण्या आपला चेहरा आणखी चांगला दिसावा यासाठी दिवसभरातून अनेक वेळा चेहरा स्वच्छ पाण्याने धुवत असत.
MUGHAL QUEENS BEAUTY SECRETS
esakal
थोडक्यात काय, तर मुघल काळातील राण्या आपला चेहरा आणि सौंदर्य चांगलं ठेवण्यासाठी नैसर्गिक गोष्टींचा वापर करत असत.
MUGHAL QUEENS BEAUTY SECRETS
esakal
TRADITIONAL INDIAN BRIDAL MAKEUP 150 YEARS AGO
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