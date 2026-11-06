मुघल लाल किल्ल्यात दिवाळी कशी साजरी करायचे? या सणाला काय म्हणायचे?

सकाळ डिजिटल टीम
मुघल काळात लाल किल्ल्यावर दिवाळी मोठ्या उत्साहात साजरी केली जायची.
Diwali Mughal
Esakal
दिवाळीला मुघल काळात 'जश्न-ए-चिरागां' म्हणजेच दिव्यांचा उत्सव म्हटलं जायचं.
Diwali Mughal
Esakal
लाल किल्ल्यातील रंग महल हे शाही दिवाळी उत्सवाचं मुख्य केंद्र असायचं.
Diwali Mughal
Esakal
दिवाळीच्या तयारीसाठी आग्रा, मथुरा, भोपाळ आणि लखनऊमधून खास हलवाई बोलावले जायचे.
Diwali Mughal
Esakal
शाहजहानने लाल किल्ल्यात ४० यार्ड उंच खांबावर आकाश दिवा लावण्याची परंपरा सुरू केली.
Diwali Mughal
Esakal
शेवटचा मुघल सम्राट बहादूरशाह जफरच्या काळात लाल किल्ल्यात लक्ष्मीपूजन आयोजित केलं जायचं.
Diwali Mughal
Esakal
दिवाळीत किल्ल्याबाहेर मोठी आतषबाजी व्हायची आणि ती पाहण्यासाठी लोक मोठ्या संख्येने जमायचे.
Diwali Mughal
Esakal
हिंदू दिवे लावत, शीख तेल देत आणि मुस्लिम बांधव दिव्यांसाठी कापसाच्या वाती पुरवत असत.
Diwali Mughal
Esakal
What Happens to Old Diwali Rice Lights?
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