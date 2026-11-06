दिवाळीनंतर ई-कचरा का वाढतो? खराब झालेल्या 'Rice Lights'चे नक्की काय होते?

सकाळ डिजिटल टीम
दिवाळीत घर सजवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या रंगीबेरंगी 'राईस लाइट्स' (Rice Lights) सण संपल्यानंतर अनेकदा खराब होतात, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर ई-कचरा वाढतो.
E-Waste Recycling
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खराब झालेल्या राईस लाइट्स सामान्य कचऱ्यात टाकणे टाळावे, कारण त्यामुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होते आणि विषारी घटक जमिनीत जातात.
E-Waste Recycling
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अशा खराब झालेल्या रोषणाईच्या माळा नेहमी अधिकृत ई-कचरा (E-Waste) संकलन केंद्रातच जमा कराव्यात, जेणेकरून त्यावर योग्य प्रक्रिया करता येईल.
E-Waste Recycling
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रिसायकलिंग युनिटमध्ये राईस लाइट्समधील प्लॅस्टिकच्या तारा, एलईडी बल्ब, लहान कंट्रोलर आणि अडॅप्टर हे सर्व घटक वेगवेगळे केले जातात.
E-Waste Recycling
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या लाइट्सच्या वायरमध्ये असणाऱ्या तांब्यासारख्या धातूंना सुरक्षितपणे वेगळे करून त्यांचा इतर इलेक्ट्रिकल वस्तू बनवण्यासाठी पुनर्वापर केला जातो.
E-Waste Recycling
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वायरवरील आणि दिव्यांमधील प्लॅस्टिकचे आवरण वेगळे करून योग्य प्रक्रियेद्वारे ते नवीन प्लॅस्टिकच्या वस्तू तयार करण्यासाठी वापरले जाते.
E-Waste Recycling
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त्यातील लहान सर्किट बोर्ड आणि इलेक्ट्रॉनिक घटकांवर ई-कचरा प्रक्रिया केंद्रांमध्ये विशेष पद्धतीने शास्त्रीय प्रक्रिया केली जाते.
E-Waste Recycling
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राईस लाइट्समधील सर्वच भाग १०० टक्के रिसायकल होत नाहीत; काही घटक पुनर्प्राप्त केले जातात, तर उरलेल्या भागाची सुरक्षित विल्हेवाट लावली जाते.
E-Waste Recycling
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