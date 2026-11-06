दिवाळीनंतर ई-कचरा का वाढतो? खराब झालेल्या 'Rice Lights'चे नक्की काय होते?

सकाळ डिजिटल टीम

दिवाळी आणि ई-कचऱ्याची समस्या

दिवाळीत घर सजवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या रंगीबेरंगी 'राईस लाइट्स' (Rice Lights) सण संपल्यानंतर अनेकदा खराब होतात, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर ई-कचरा वाढतो.

E-Waste Recycling

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कचऱ्याची विल्हेवाट

खराब झालेल्या राईस लाइट्स सामान्य कचऱ्यात टाकणे टाळावे, कारण त्यामुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होते आणि विषारी घटक जमिनीत जातात.

E-Waste Recycling

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अधिकृत केंद्रांची मदत

अशा खराब झालेल्‍या रोषणाईच्या माळा नेहमी अधिकृत ई-कचरा (E-Waste) संकलन केंद्रातच जमा कराव्यात, जेणेकरून त्यावर योग्य प्रक्रिया करता येईल.

E-Waste Recycling

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वेगवेगळ्या घटकांचे वर्गीकरण

रिसायकलिंग युनिटमध्ये राईस लाइट्समधील प्लॅस्टिकच्या तारा, एलईडी बल्ब, लहान कंट्रोलर आणि अडॅप्टर हे सर्व घटक वेगवेगळे केले जातात.

E-Waste Recycling

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sakal 

तांब्याच्या तारांचा पुनर्वापर

या लाइट्सच्या वायरमध्ये असणाऱ्या तांब्यासारख्या धातूंना सुरक्षितपणे वेगळे करून त्यांचा इतर इलेक्ट्रिकल वस्तू बनवण्यासाठी पुनर्वापर केला जातो.

E-Waste Recycling

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sakal

प्लॅस्टिकचे रिसायकलिंग

वायरवरील आणि दिव्यांमधील प्लॅस्टिकचे आवरण वेगळे करून योग्य प्रक्रियेद्वारे ते नवीन प्लॅस्टिकच्या वस्तू तयार करण्यासाठी वापरले जाते.

E-Waste Recycling

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सर्किट बोर्डची विल्हेवाट

त्यातील लहान सर्किट बोर्ड आणि इलेक्ट्रॉनिक घटकांवर ई-कचरा प्रक्रिया केंद्रांमध्ये विशेष पद्धतीने शास्त्रीय प्रक्रिया केली जाते.

E-Waste Recycling

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प्रत्येक भागाचा पुनर्वापर शक्य नाही

राईस लाइट्समधील सर्वच भाग १०० टक्के रिसायकल होत नाहीत; काही घटक पुनर्प्राप्त केले जातात, तर उरलेल्या भागाची सुरक्षित विल्हेवाट लावली जाते.

E-Waste Recycling

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