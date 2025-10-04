सूर्यमालेबाहेरील ग्रह नासा कसे शोधतात?

Monika Shinde
नासा सूर्यमालेबाहेरील ग्रह शोधण्यासाठी आधुनिक उपग्रह आणि तंत्रज्ञान वापरतो, ज्यामुळे अंतराळातील ग्रहांची माहिती मिळते.
ट्रान्झिट पद्धत नासा वापरतो, ज्यात ग्रह ताऱ्याच्या समोरून जाताना प्रकाश कमी होतो.
या प्रकाशातील बदलावरून ग्रहाचा आकार, कक्षा आणि स्वरूप समजले जाते.
नासाचा केप्लर उपग्रह यासाठी खास बनवलेला आहे, ज्याने हजारो ग्रह शोधले आहेत.
डॉपलर स्पेक्ट्रोस्कोपी वापरून ताऱ्याच्या हलण्याचा अभ्यास करून ग्रह शोधतात.
तार्याच्या हलण्यावरून ग्रहाचा आकार आणि त्याची हालचाल समजते.
नासा नवीन उपग्रह, जसे की जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप वापरून ग्रहांचे तपशील अभ्यासतो.