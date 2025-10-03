'एक्झोप्लॅनेट' म्हणजे काय? जाणून घ्या याचे महत्व

Monika Shinde
आपल्या सूर्यमालेतील ग्रह सूर्याभोवती फिरतात. पण सूर्यमालेबाहेरही ग्रह असतात, जे वेगळ्या तार्याभोवती फिरतात, त्यांना एक्झोप्लॅनेट म्हणतात.
What is an exoplanet?
'एक्झो' म्हणजे बाहेरचा आणि 'प्लॅनेट' म्हणजे ग्रह. म्हणजेच सूर्यमालेबाहेरचे ग्रह म्हणजेच एक्झोप्लॅनेट्स.
Meaning of exoplanets
शास्त्रज्ञांनी ३० वर्षांपूर्वीच सूर्यमालेबाहेर ग्रह शोधण्याचा प्रयत्न केला. १९८०-९० च्या दशकात या शोधाला गती मिळाली.
The beginning of the search for planets outside the solar system
१९९५ मध्ये इतिहासात पहिल्या वेळा एक्झोप्लॅनेटचा शोध लागला. हा शोध खगोलशास्त्रात क्रांतिकारक ठरला.
The first exoplanet
हे ग्रह वेगळ्या तार्याभोवती फिरतात आणि त्यांची रचना, आकार आणि वातावरण सूर्यमालेतील ग्रहांपेक्षा वेगळे असू शकतात.
Characteristics of exoplanets
एक्झोप्लॅनेट शोधण्यासाठी वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानाचा वापर होतो जसे की प्रकाशातील बदल, ग्रहाचा ग्रहण, आणि रेडिओ सिग्नल.
Methods of detection
ही शोध आपल्याला अन्य जगांमध्ये जीवन असू शकते का हे समजण्यास मदत करतात आणि ब्रह्मांडाचा अभ्यास वाढवतात.
The importance of exoplanets
