मेटाबॉलिज्म वाढवण्यासाठी किती वेळा जेवावे?

Aarti Badade

तुमचा चयापचय वाढवण्यासाठी किती वेळा जेवावे?

पोषणतज्ञ सांगतात योग्य जेवणाचे वेळापत्रक!

वेळेवर जेवणाचे महत्त्व

आजच्या धावपळीत नाश्ता उशिरा, दुपारचे जेवण वगळणे किंवा रात्री उशिरा जेवणे ही सामान्य समस्या आहे.

आरोग्यावर परिणाम

उशीरा जेवणे किंवा जेवण वगळणे पचन, ऊर्जा, मूड आणि मेंदूच्या कार्यावर नकारात्मक परिणाम करते.

शरीराचे नैसर्गिक घड्याळ

आपले शरीर सर्कॅडियन लयवर चालते – हे पचन, भूक आणि चयापचय नियंत्रित करते.

योग्य वेळेवर जेवण्याचे फायदे

वेळेवर खाल्ल्याने पचन सुधारते, मूड चांगला राहतो आणि शरीर ऊर्जावान राहते.

उशिरा जेवण्याचे धोके

पोट फुगणे, थकवा, मूड स्विंग्स यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात.

तज्ञांचा सल्ला

दर २.५ ते ३ तासांनी काहीतरी निरोगी खाल्ल्याने चयापचय सक्रिय राहते.

आरोग्यदायी जेवणाचे वेळापत्रक

सकाळी पौष्टिक नाश्ता → दुपारी वेळेवर जेवण → रात्री झोपण्यापूर्वी २-३ तास आधी हलके जेवण.

मध्येच खाण्याचे पर्याय

फळे, भाजलेले हरभरे, हलका घरगुती नाश्ता – यामुळे ऊर्जा टिकते आणि जंक फूड टाळता येते.

आरोग्याचे

योग्य वेळेवर आणि योग्य अंतराने खाणे हेच चांगल्या आरोग्याचे गुपित आहे!

