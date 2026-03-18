Plastic Bottles किती दिवसांनी बदलावी?

Puja Bonkile

प्लास्टिकची बाटली

अनेक लोक प्लास्टिकची बाटली वापरतात.

पॅक बंद पाण्याची बाटली

बाजारात मिळणारे पॅक बंद पाण्याची बाटली केवळ एकदाच वापरायची असते.

बॅक्टेरिया

काही दिवसानंतर त्यात बारीक फटी पडतात. तसेच बॅक्टेरिया तयार होऊ शकते.

६ ते १२ महिने

चांगल्या दर्जाच्या बाटल्या (BPA फ्री) ६ ते १२ महिन्यानी बदलाव्या.

उन्हात ठेवू नका

प्लास्टिकच्या बाटल्या थेड उन्हात ठेवू नका.

स्वच्छता

धुतल्यानंतर बाटलीचे झाकण खुले ठेवा आणि त्याला उलटी करुन सुकवा.

स्टेनलेस स्लील

स्टेनलेस स्लीलच्या बाटल्या सर्वात सुरक्षित मानल्या जातात.

तांब्याच्या बाटल्या

तांब्याच्या बाटल्या ६ ते ९ महिन्यांनी बदलाव्या किंवा आतील बाजू नीट स्वच्छ करायला हवी

Sakal

