जुनी उशी वापरण्याचे शरीरावर होतात 'हे' 5 परिणाम! कधी बदलायची जाणून घ्या

Anushka Tapshalkar

चुकीची उशी त्रासाचे कारण

चुकीची उशी वापरल्याने मान, डोके आणि पाठीच्या कण्यावर ताण येऊ शकतो. यामुळे झोपेचा दर्जाही खराब होऊ शकतो.

Sleep

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मानदुखी आणि कडकपणा

उशी खूप उंच, पातळ किंवा कडक असल्यास मानेवर अतिरिक्त दबाव येतो. सकाळी उठल्यावर मानदुखी किंवा मानेत कडकपणा जाणवू शकतो.

Neck Pain

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खांदेदुखी आणि डोकेदुखी

चुकीच्या उशीमुळे मान आणि खांद्याच्या स्नायूंवर ताण येतो. परिणामी खांदे जड वाटणे आणि सकाळी डोकेदुखी होऊ शकते.

Shoulder pain

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Sakal

वारंवार झोप मोड

अस्वस्थ उशीमुळे झोपताना शरीराची योग्य ठेवण राहत नाही. त्यामुळे रात्री वारंवार झोप मोडणे आणि सकाळी थकवा जाणवणे शक्य आहे.

Disturbed Sleep

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खूप पातळ उशीही योग्य नाही

अतिशय पातळ उशी डोके आणि मानेला पुरेसा आधार देत नाही. त्यामुळे मानेचा आणि पाठीच्या कण्याचा नैसर्गिक समतोल बिघडू शकतो.

Thin Pillow

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पाठीवर झोपता?

पाठीवर झोपणाऱ्यांसाठी मध्यम उंचीची आणि मऊ-घट्ट संतुलित उशी योग्य ठरू शकते. यामुळे मानेला नैसर्गिक आधार मिळतो.

sleep | esakal

कुशीवर झोपता?

कुशीवर झोपणाऱ्यांनी थोडी उंच आणि मजबूत उशी निवडावी. यामुळे मान आणि खांद्यामधील अंतर भरून पाठीचा कणा सरळ ठेवण्यास मदत होते.

Sleep

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उशी कधी बदलावी?

उशीची गुणवत्ता आणि स्थितीनुसार साधारण १ ते ३ वर्षांनी ती बदलण्याचा विचार करा. उशी सपाट झाली, आकार बदलला किंवा आधार कमी झाला असेल तर नवीन उशी घेण्याची वेळ आली आहे.

Sakal

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