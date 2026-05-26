डायबिटिजसोबतच हे आजार होतात बरे; जाणून घ्य भेंडीचं पाणी पिण्याचे फायदे

Anushka Tapshalkar
भेंडीचे पाणी म्हणजे काय?
रात्री 2–3 भेंडीच्या शेंगा पाण्यात भिजवून ठेवतात. सकाळी हे पाणी प्यायले जाते, ज्यात भेंडीतील फायबर आणि पोषक घटक मिसळलेले असतात.
Okra Water for Diabetes
रक्तातील साखर नियंत्रित करण्यास मदत
भेंडीतील सोल्युबल फायबर पचन प्रक्रियेचा वेग कमी करते, त्यामुळे साखर रक्तात हळूहळू शोषली जाते आणि अचानक वाढ टाळली जाते.
Blood sugar control
इन्सुलिन संवेदनशीलता सुधारू शकते
काही संशोधनानुसार भेंडीतील घटक शरीराला इन्सुलिन अधिक प्रभावीपणे वापरण्यास मदत करू शकतात.
Insulin Resistant
आतड्यांचे आरोग्य सुधारते
भेंडीतील फायबर प्रीबायोटिकप्रमाणे काम करते, ज्यामुळे चांगल्या बॅक्टेरियांची वाढ होते आणि मेटाबॉलिक हेल्थ सुधारू शकते.
Improves Intestine Health
अँटीऑक्सिडंट्सचा फायदा
भेंडीमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स असतात जे शरीरातील सूज आणि ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस कमी करण्यास मदत करतात.
वैज्ञानिक पुरावे मर्यादित आहेत
काही प्राणी अभ्यासांमध्ये सकारात्मक परिणाम दिसले आहेत, पण मानवांवरील संशोधन अजून पूर्णपणे ठोस नाही.
Research Study
महत्त्वाची काळजी घ्या
हे पाणी औषधांचा पर्याय नाही. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय औषधे बंद करू नका. काही औषधांशी (उदा. मेटफॉर्मिन) परस्पर परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे काळजी घ्या.