Mansi Khambe
आधुनिक अणुशक्तीवर चालणाऱ्या पाणबुड्या महिनोन्-महिने पाण्याखाली राहतात. त्यामुळे, कर्मचाऱ्यांसाठी श्वास घेण्यायोग्य हवेचा अखंड पुरवठा अत्यंत महत्त्वाचा असतो.
पण महिनोन् महिने पाण्याखाली राहणाऱ्या पाणबुड्यांमध्ये ऑक्सिजन कसा तयार होतो? याबाबत जाणून घ्या.
पाणबुड्यांमध्ये ऑक्सिजन तयार करण्याची प्राथमिक पद्धत म्हणजे इलेक्ट्रोलायसिस. यामध्ये विजेचा वापर करून शुद्ध पाण्याचे विभाजन केले जाते.
काही पाणबुड्यांमध्ये आपत्कालीन ऑक्सिजन कँडल्स आणि संकुचित ऑक्सिजन टाक्या अतिरिक्त ऑक्सिजन पुरवतात. हवा शुद्धीकरण प्रणाली कार्बन डायऑक्साइड आणि इतर हानिकारक वायू देखील काढून टाकते.
अणुशक्तीवर चालणाऱ्या पाणबुड्यांना त्यांच्या अणुभट्ट्यांमधून अखंड आणि दीर्घकाळ वीजपुरवठा मिळतो. ही वीज इलेक्ट्रोलायसिस प्रणालीला ऊर्जा पुरवते, जी पाण्याच्या रेणूंचे ऑक्सिजन आणि हायड्रोजनमध्ये विघटन करते.
ऑक्सिजनसोबत हायड्रोजन देखील तयार होतो. हायड्रोजन लवकर पेट घेत असल्यामुळे, एका विशेष प्रणालीचा वापर करून तो समुद्रात सुरक्षितपणे सोडला जातो.
पाणबुडीच्या रचनेनुसार, ऑक्सिजन कँडल्स अनेकदा बॅकअप किंवा पर्यायी स्रोत म्हणून सोबत ठेवल्या जातात. त्यामध्ये विशेष धातूच्या कंटेनरमध्ये रासायनिक संयुगे असतात. या संयुगांमध्ये लोखंडाच्या भुकटीत मिसळलेले सोडियम क्लोरेट असू शकते.
काही पाणबुड्यांमध्ये संकुचित ऑक्सिजनने भरलेले सिलिंडर किंवा गवत साठवण्याच्या टाक्या देखील असतात. तथापि, प्रत्येक पाणबुडीमध्ये अशा टाक्या असणे आवश्यक नसते.
पाणबुडीतील कर्मचारी सतत कार्बन डायऑक्साइड बाहेर टाकतात, ज्यामुळे बंद पाणबुडीच्या आत त्याचे प्रमाण वाढते. स्क्रबर हवा श्वास घेण्यायोग्य बनवण्यासाठी हा वायू काढून टाकतात.
Perfume Fragrance
ESakal