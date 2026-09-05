‘कृष्णकमळ’ हे नाव कसं मिळालं? महाभारताशी आहे संबंध

Pranali Kodre

कृष्णकमळ

कृष्णकमळ हे अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण फूल आहे. याची वेलही दिसायला सुंदर आणि आकर्षक असते.

How Passion Flower Got The Name Krishna Kamal

|

Sakal

इंग्रजी आणि शास्त्रीय नाव

कृष्णकमळ फुलाला इंग्रजीत पॅशन फ्लॉवर (Passion Flower) म्हटलं जातं. याचं शास्त्रीय नाव Passiflora आहे.

How Passion Flower Got The Name Krishna Kamal

|

Sakal

महाभारतातील पात्रांशी संबंध

पण कृष्णकमळ फुलाच्या अनोख्या रचनेचा संबंध महाभारतातील पात्रांशी आणि कथांशीही जोडला गेला आहे.

How Passion Flower Got The Name Krishna Kamal

|

Sakal

नावामागील कारण

महाभारताशी संबंध जोडला गेला असल्याने या फुलाला 'कृष्णकमळ' किंवा 'कौरव-पांडव फुल' म्हणून ओळखले जाते, अशी पौराणिक समजूत आहे.

How Passion Flower Got The Name Krishna Kamal

|

Sakal

कौरव

या फुलाला जांभळ्या पांढऱ्या रंगाच्या साधारण १०० बारीक तंतू असतात, ज्यांना १०० कौरव समजले जाते.

How Passion Flower Got The Name Krishna Kamal

|

Sakal

पांडव आणि दौपदी

तसेच फुलाच्या मध्यभागी असलेल्या ५ पिवळे पुंकेसर (Stamens) हे ५ पांडव मानले जातात. ५ पुंकेसरांच्या मध्यभागी असलेली छोटी गोल रचना म्हणजे द्रौपदी.

How Passion Flower Got The Name Krishna Kamal

|

Sakal

सुदर्शन चक्र किंवा त्रिदेव

सर्वात वर असणारे ३ किंजले (Stigmas) म्हणजे भगवान कृष्णाचे 'सुदर्शन चक्र' किंवा 'ब्रम्हा, विष्णू, महेश' हे त्रिदेव मानले जातात.

How Passion Flower Got The Name Krishna Kamal

|

Sakal

रंग

या फुलांचा रंग निळसर-जांभळा असतो, जो भगवान श्रीकृष्णाच्या वर्णाशी साम्य दाखवतो.

How Passion Flower Got The Name Krishna Kamal

|

Sakal

कांद्याला श्रीकृष्णाचं स्वरुप का मानतात? कृष्णावळ शब्दाचा अर्थ

Why Is Onion Called Krishnaval?

|

Sakal

येथे क्लिक करा