कांद्याला श्रीकृष्णाचं स्वरुप का मानतात? कृष्णावळ शब्दाचा अर्थ

Pranali Kodre
कांदा हा आपल्या रोजच्या वापरात असतो. कंद श्रेणीत कांदा मोडतो.
Why Is Onion Called Krishnaval?
Sakal
पण कांद्याला श्रीकृष्णस्वरुप मानले जाते, त्याला संस्कृतमध्ये कृष्णावळही म्हटलं जातं.
Why Is Onion Called Krishnaval?
Sakal
कांदा आडवा चिरला, तर तो चक्रासारखा दिसतो; तर कांदा उभा चिरला, तर शंखासारखा दिसतो.
Why Is Onion Called Krishnaval?
Sakal
चक्र आणि शंख हे दोन्ही श्रीकृष्णाच्या शस्त्रांशी संबंधित आहेत.
Why Is Onion Called Krishnaval?
Sakal
याशिवाय कांदा त्याच्या पानांसह उलटा धरला, तर तो गदेसारखा दिसतो, तर कांदापातीशिवाय पद्म म्हणजेच कमळाच्या आकारासारखा दिसतो.
Why Is Onion Called Krishnaval?
Sakal
गदा आणि कमळ हे देखील भगवान विष्णूची संबंधित आहे.
Why Is Onion Called Krishnaval?
Sakal
याच कारणामुळे कांद्याला कृष्णावळ म्हटलं जातं. कृष्ण + वलय असा मिळून कृष्णावळ शब्द तयार झाला आहे.
Why Is Onion Called Krishnaval?
Sakal
मात्र कांद्याला हे नाव नेमके कधी आणि कुठे रूढ झाले याचा ठोस ऐतिहासिक पुरावा उपलब्ध असल्याचे दिसत नाही.
Why Is Onion Called Krishnaval?
Sakal
Tips to Grow Beautiful Krishna Kamal
Sakal