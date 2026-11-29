Shubham Banubakode
१०० वर्षांपूर्वी आजच्यासारखे हीटर, गिझर किंवा थंडीपासून बचाव करणारे आधुनिक कपडे नव्हते. तरीही गावातील लोक पारंपरिक पद्धतींचा वापर करून थंडीचा सामना करायचे.
How People Survived Winter
esakal
घरांच्या भिंती मातीच्या आणि जाड असायच्या. छप्पर फूस किंवा खापरांचं असायचं. त्यामुळे घरातली उब टिकून राहायची. खिडक्याही लहान असल्याने थंड वारा घरात कमी शिरायचा.
How People Survived Winter
esakal
संध्याकाळ झाली की लाकूड, पालापाचोळा आणि शेणाच्या गोवऱ्या जाळून शेकोटी पेटवली जायची. घरातील मंडळी आणि गावकरी शेकोटीभोवती बसून गप्पा मारायचे आणि थंडीपासून बचाव करायचे.
How People Survived Winter
esakal
रात्रीच्या थंडीपासून बचाव करण्यासाठी जुन्या कपड्यांपासून गोधड्या शिवल्या जायच्या. जमिनीवर पेंढा अंथरला जायचा. अनेक घरांमध्ये लहान मुलांसह संपूर्ण कुटुंब एकत्र झोपायचं.
How People Survived Winter
esakal
पुरुष धोतर, कुर्ता आणि बंडी घालायचे, तर महिला अंगावर शाल किंवा जाड चादर पांघरायच्या. काश्मीरमध्ये मात्र थंडीपासून बचाव करण्यासाठी फिरन आणि कांगडीचा वापर केला जायचा.
How People Survived Winter
esakal
थंडीच्या दिवसांत शरीराला उब मिळावी म्हणून बाजरीची भाकरी, गूळ, तिळाचे लाडू, शेंगदाणे, सरसोंचा साग आणि गरम दूध असे पदार्थ खाल्ले जायचे. हे पदार्थ रोजच्या जेवणाचा भाग असायचे.
How People Survived Winter
esakal
थंडी कितीही असली तरी रोजची कामं थांबत नव्हती. शेतकरी रात्रीच्या वेळीही पिकांना पाणी द्यायचे. महिला पाणी भरणे, स्वयंपाक आणि घरातील इतर कामं करायच्या.
How People Survived Winter
esakal
एकंदरीत, शेकोटी, गरम जेवण, जाड गोधड्या आणि एकत्र झोपणं हेच त्या काळातील थंडीपासून बचाव करण्याचे प्रमुख उपाय होते.
How People Survived Winter
esakal
Pacific Ocean discovery
esakal