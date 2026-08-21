झाडं स्वत:चं अन्न कसं तयार करतात?

Pranali Kodre
प्रत्येक सजीवाला अन्न आणि पाण्याची गरज असते, मग तुम्हाला माहित आहे का झाडं त्यांचं अन्न कसं तयार करतात?
How Do Plants Make Their Own Food?
Sakal
तर झाडं प्रकाशसंश्लेषण (Photosynthesis) या प्रक्रियेद्वारे स्वतःचे अन्न स्वतः तयार करतात.
How Do Plants Make Their Own Food?
Sakal
झाडांना अन्न तयार करण्यासाठी सूर्यप्रकाश, पाणी, हवेतील कार्बन डायऑक्साइड आणि पानांमधील हरितद्रव्य (Chlorophyll) यांची गरज असते.
How Do Plants Make Their Own Food?
Sakal
झाडांच्या पानांमधील हरितद्रव्य (Chlorophyll) सूर्यप्रकाशाची ऊर्जा शोषतं.
How Do Plants Make Their Own Food?
Sakal
तसेच पानं हवेतून कार्बन डायऑक्साइड (CO₂) घेतात. यासाठी पानांवर लहान छिद्रे ('पर्णरंध्रे') असतात.
How Do Plants Make Their Own Food?
Sakal
मुळं जमिनीतून पाणी आणि खनिजे शोषतात आणि खोडामार्फत ती पानांपर्यंत पोहचवतात.
How Do Plants Make Their Own Food?
Sakal
पानं हरितद्रव्यांच्या मदतीने सूर्यप्रकाश, पाणी आणि कार्बन डायऑक्साइड यांच्यात रासायनिक प्रक्रिया करून ग्लुकोज तयार करतात, जे झाडांचे अन्न असतं.
How Do Plants Make Their Own Food?
Sakal
या प्रक्रियेत जे ऑक्सिजन तयार होतं, ते झाडं वातावरणात सोडतात.
How Do Plants Make Their Own Food?
Sakal
दरम्यान, बरीच हिरवी झाडं अशाचप्रकारे अन्न तयार करत असले तरी, सर्वच झाडं असं अन्न तयार करत नाहीत.
How Do Plants Make Their Own Food?
Sakal
काही झाडं परजीवी असतात, जसे की अमरवेल, जे इतर वनस्पतींकडून पाणी किंवा पोषकद्रव्यं मिळवतात.
How Do Plants Make Their Own Food?
Sakal
काही वनस्पतींना अन्नासाठी किटकांवर अवलंबून लहावं लागतं. उदाहरणार्थ, Venus Flytrap आणि Pitcher Plant. ही झाडं प्रकाशसंश्लेषण करत असले, तरी नायट्रोजनसारखी काही पोषकद्रव्ये कीटकांपासून मिळवतात.
How Do Plants Make Their Own Food?
Sakal
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Sakal