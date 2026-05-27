प्रत्येक घरात पोहोचलेला बटाटा भारतात कसा आला? इतिहास जाणून तुम्हीही थक्क व्हाल!

बटाट्याचा उगम दक्षिण अमेरिकेतील अँडीज पर्वतरांगांमध्ये झाला होता.
युरोपीय व्यापाऱ्यांनी बटाट्याला जगभर पोहोचवण्याचं मोठं काम केलं.
१७व्या शतकात पोर्तुगीज व्यापाऱ्यांनी बटाटा भारतात आणला.
‘बटाटा’ हा शब्ददेखील पोर्तुगीज भाषेतून भारतात आला आहे.
सुरुवातीला भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवर बटाट्याची लागवड सुरू झाली.
गोवा आणि केरळमध्ये बटाट्याची शेती सर्वप्रथम वाढू लागली.
ब्रिटिशांनी थंड हवामानाच्या भागांत बटाट्याची शेती विस्तारली.
सिमला आणि निलगिरीसारख्या भागांत बटाट्याचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झालं.
भारतात सुरुवातीला लोक बटाट्याकडे विदेशी भाजी म्हणून पाहायचे.
भारतीय मसाल्यांसोबत बटाट्याची भन्नाट जोडी जमली.
हळूहळू बटाटा भारतीय स्वयंपाकघराचा अविभाज्य भाग बनला.
आज बटाटा अनेक भाज्यांमध्ये ‘भाज्यांचा राजा’ म्हणून ओळखला जातो.
