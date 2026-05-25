४५°C तापमानातही राजे महाराजे कसे राहायचे कूल? AC पेक्षा 10 पटीने थंड होती 'ही' जुनी टेक्निक!

Varsha Balhe

आज AC शिवाय राहणं कठीण वाटतं…

पण जुन्या काळात राजे-महाराजे उकाड्यात कसे राहत होते?

राजस्थानचे महाल

४५°C तापमानातही राहायचे थंड आणि आरामदायक!

खिडक्या

जाळीदार खिडक्या आणि झरोखे यामुळे सूर्यप्रकाश कमी यायचा, पण हवा सतत खेळती राहायची.

नैसर्गिक

महालांची रचना अशी होती की प्रत्येक खोलीत वारा फिरत राहायचा.

कारंजी आणि पाण्याचे कुंड

पाण्याच्या थंडाव्यामुळे संपूर्ण महालाचे तापमान कमी व्हायचे.

खसचे ओले पडदे

खसचे ओले पडदे या पडद्यांतून येणारी हवा अगदी कूलरसारखी वाटायची.

मातीचे घडे

मोठ्या मातीच्या घड्यांमुळे पाणी आणि खोली दोन्ही थंड राहत.

AC नसतानाही Cool होते राजे!

जुन्या महालांतील या टेक्निक्स आजही लोकांना थक्क करतात.

