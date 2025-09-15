ऑफिमधील ताण-तणाव कमी करून मानसिक आरोग्य कसे जपाल?

Anushka Tapshalkar
कामाच्या ठिकाणी वाढता तणाव उत्पादकता (Productivity) आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम करतो. पण काही सोप्या टिप्सने तो नियंत्रणात ठेवता येतो.
Stress at Workplace
sakal
तणाव वाढला की श्वास जलद आणि उथळ होतो. खोल श्वसन(Deep Breathing), जसे 4-7-8 पद्धतीने श्वास घेणे, मन शांत करायला मदत करते.
Deep Breathing
सतत काम करत राहिल्याने मानसिक थकवा येतो. स्मॉल ब्रेक्स घेऊन थोडा वेळ चालणे किंवा स्ट्रेच केल्याने ऊर्जा आणि एकाग्रता वाढते.
Take Short Breaks Between Work
अधिक काम स्वीकारल्यामुळे तणाव वाढतो. गरजेनुसार 'नाही' म्हणल्यास कामाचा ताण कमी होतो आणि मन शांत राहते.
Set Boundaries and Learn to Say NO
मोठ्या कामांमुळे गोंधळ निर्माण होतो. प्राधान्यक्रम निश्चित करा, काम छोट्या भागांमध्ये विभागा आणि काम व्यवस्थापन साधनांचा (Work Management Tools) वापर करा.
Manage Tasks and Work Properly
कामाच्या ठिकाणी सहकारी मित्रांसारखे असले की तणाव आपोआप कमी होतो. एकमेकांशी संवाद साधणे, मदत करणे आणि हसत खेळत काम करणे मनाला हलकं आणि आनंदी ठेवते.
Build a Good and Friendly Relationship with Your Colleague
थोडे-थोडे चालणे असो, जिममध्ये किंवा घरच्या घरीच व्यायाम करणे असो, यामुळे एंडॉर्फिन हार्मोन्स तयार होतात आणि तणाव व नैराश्य कमी होते.
Exercise
दररोज 10-15 मिनिटे ध्यान केल्याने मन शांत होते, एकाग्रता वाढते आणि चिंता कमी होते.
Meditate
दररोज हे उपाय करूनही ताण-तणाव कमी करण्यात अडचण येत असेल, तर तज्ज्ञांची मदत नक्कीच घ्या.
Take Help of a Professional
