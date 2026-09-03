फुलांमध्ये प्रजननाची प्रक्रिया कशी घडते? विज्ञान समजून घ्या

Pranali Kodre

फुलाद्वारे बी

वनस्पतींमध्ये नवी बी तयार करण्याचं मुख्य काम हे फुलाद्वारेच होत असते.

Reproduction in Flowering Plants

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वनस्पतींचे लैंगिक प्रजननाचे अवयव

फुल हे एक प्रकारे वनस्पतींचे लैंगिक प्रजननाचे अवयव आहे.

Reproduction in Flowering Plants

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Sakal

पुंकेसर आणि स्त्रीकेसर

फुलातील नर भागाला पुंकेसर (Stamen), तर मादी भागाला स्त्रीकेसर (Pistil/Carpel) म्हणतात.

Reproduction in Flowering Plants

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Sakal

परागकण

पुंकेसराच्या परागकोशामध्ये (Anther) सुक्ष्म परागकण (Pollen Grains) तयार होतात, ज्यात नर युग्मक (Male Gametes) असतात.

Reproduction in Flowering Plants

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Sakal

स्त्रीकेसर

स्त्रीकेसरामध्ये कलंक (Stigma), शैली (Style) आणि अंडाशय (Ovary)असते आणि अंडाशयात बीजांड (Ovule) असतात.

Reproduction in Flowering Plants

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Sakal

परागण (Pollination)

परागकण पुकेसराच्या परागकोशातून स्त्रीकेसराच्या कलंकावर पोहोचतात.

Reproduction in Flowering Plants

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Sakal

परागणाचे माध्यम

वारा, पाणी, कीटक किंवा पक्ष्यांमुळे परागकण एका फुलावरून दुसऱ्या फुलावर किंवा त्याच फुलाच्या कुक्षीवर पोहोचतात.

Reproduction in Flowering Plants

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Sakal

परागनलिका

त्यानंतर कुक्षीवर पडल्यानंतर परागकण अंकुरतात आणि त्यातून एक परागनलिका (Pollen Tube) तयार होते आणि ती शैलीतून अंडाशयाकडे वाढते.

Reproduction in Flowering Plants

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Sakal

निषेचन

परागनलिकेतून नर युग्मक बीजांडापर्यंत पोहचतात आणि नर व मादी एकत्र येण्याची प्रक्रिया सुरू होते, ज्याला निषेचन (Fertilization) म्हणतात.

Reproduction in Flowering Plants

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Sakal

फळात रुपांतर

निषेचनानंतर बीजांडाचे रूपांतर बीजात आणि अंडाशयाचे रूपांतर फळात होते.

Reproduction in Flowering Plants

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Sakal

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