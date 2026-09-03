फुलांमध्ये प्रजननाची प्रक्रिया कशी घडते? विज्ञान समजून घ्या

Pranali Kodre
वनस्पतींमध्ये नवी बी तयार करण्याचं मुख्य काम हे फुलाद्वारेच होत असते.
Reproduction in Flowering Plants
Sakal
फुल हे एक प्रकारे वनस्पतींचे लैंगिक प्रजननाचे अवयव आहे.
Reproduction in Flowering Plants
Sakal
फुलातील नर भागाला पुंकेसर (Stamen), तर मादी भागाला स्त्रीकेसर (Pistil/Carpel) म्हणतात.
Reproduction in Flowering Plants
Sakal
पुंकेसराच्या परागकोशामध्ये (Anther) सुक्ष्म परागकण (Pollen Grains) तयार होतात, ज्यात नर युग्मक (Male Gametes) असतात.
Reproduction in Flowering Plants
Sakal
स्त्रीकेसरामध्ये कलंक (Stigma), शैली (Style) आणि अंडाशय (Ovary)असते आणि अंडाशयात बीजांड (Ovule) असतात.
Reproduction in Flowering Plants
Sakal
परागकण पुकेसराच्या परागकोशातून स्त्रीकेसराच्या कलंकावर पोहोचतात.
Reproduction in Flowering Plants
Sakal
वारा, पाणी, कीटक किंवा पक्ष्यांमुळे परागकण एका फुलावरून दुसऱ्या फुलावर किंवा त्याच फुलाच्या कुक्षीवर पोहोचतात.
Reproduction in Flowering Plants
Sakal
त्यानंतर कुक्षीवर पडल्यानंतर परागकण अंकुरतात आणि त्यातून एक परागनलिका (Pollen Tube) तयार होते आणि ती शैलीतून अंडाशयाकडे वाढते.
Reproduction in Flowering Plants
Sakal
परागनलिकेतून नर युग्मक बीजांडापर्यंत पोहचतात आणि नर व मादी एकत्र येण्याची प्रक्रिया सुरू होते, ज्याला निषेचन (Fertilization) म्हणतात.
Reproduction in Flowering Plants
Sakal
निषेचनानंतर बीजांडाचे रूपांतर बीजात आणि अंडाशयाचे रूपांतर फळात होते.
Reproduction in Flowering Plants
Sakal
Why Is Shaligram Kept Near Tulsi?
Sakal