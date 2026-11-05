साडीवरची जर नेमकी कशी बनते?जाणून घ्या ७ खास गोष्टी!

Anushka Tapshalkar
साडीला सोनेरी किंवा चंदेरी चमक देणाऱ्या खास धाग्याला जर म्हणतात. ही केवळ सजावट नसून पारंपरिक विणकामातील एक खास कला आहे.
How is Saree Zari Made
sakal
रेशीम किंवा इतर धाग्याभोवती धातूची अतिशय पातळ पट्टी गुंडाळून पारंपरिक जर तयार केली जाते. यामुळे धाग्याला चमकदार लूक मिळतो.
How is Saree Zari Made
sakal
पैठणी, बनारसी अशा पारंपरिक साड्यांच्या काठावर, पदरावर आणि नक्षीकामात जरीचा वापर केला जातो. यामुळे साडीला राजेशाही लूक मिळतो.
How is Saree Zari Made
sakal
पूर्वी जर तयार करण्यासाठी सोन्या-चांदीचा वापर केला जायचा. अस्सल झरीमध्ये चांदीच्या बारीक पट्टीवर सोन्याचा मुलामा दिला जातो.
How is Saree Zari Made
sakal
तांब्यासारख्या धातूवर सोनेरी किंवा चंदेरी मुलामा देऊन ही जर तयार केली जाते. अस्सल जरीच्या तुलनेत ती अधिक किफायतशीर असते.
How is Saree Zari Made
sakal
धातूचा थर असलेल्या पॉलिस्टर फिल्मपासून ही जर तयार केली जाते. ती वजनाने हलकी आणि दिसायला चमकदार असते.
How is Saree Zari Made
sakal
साडी सुती किंवा मलमलच्या कापडात गुंडाळून ठेवा.
ओलावा टाळून कोरड्या, हवेशीर जागेत साठवा.
एकाच ठिकाणी घडी पडू नये म्हणून वेळोवेळी घडी बदला.
साडीवरील सूचनांनुसार आवश्यकतेनुसार ड्राय क्लीनिंग करा.
How is Saree Zari Made
sakal
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