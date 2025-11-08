सुंदर अन् आकर्षक दिसण्यासाठी कोणत्या गोष्टी करणे टाळले पाहिजे?

Saisimran Ghashi

सुंदर आणि आकर्षक

सुंदर आणि आकर्षक दिसणे कोणाला आवडणार नाही

how to look beautiful

स्त्री-पुरुष दोघांचे प्रयत्न

स्त्री-पुरुष दोघेही त्यांची पर्सनॅलिटी सुधारण्यासाठी, छान दिसण्यासाठी नेहमीच प्रयत्न करतात

how to look attractive

काय करू नये

पण सुंदर दिसण्यासाठी काय करावे यापेक्षा काय करू नये हे समजून घेतल्यास जास्त फायदा होतो

things to avoid to look good

आंतरिक सौंदर्य महत्वाचे

तुमचे आंतरिक सौंदर्य जास्त महत्वाचे असते, तुम्ही जसे आहात तसे फार चांगले, सुंदर आहात

internal beauty is important

स्वतःला थोडं एनहान्स

पण स्वतःला थोडं एनहान्स करण्यासाठी दोन-तीन गोष्टी लक्षात ठेवा

how to enhance yourself

पाण्याचे प्रमाण

पाणी पिण्याचे प्रमाण कमी करू नका..सीझन कोणताही असो भरपूर पाणी प्या

drink more water to look beautiful

हेल्दी पदार्थ

जंक फूड, फास्ट फूड आणि तेलकट पदार्थ खाणे टाळा. हेल्दी पदार्थ खा

eat healthy food for healthy body

व्यायाम आणि झोप

नियमित व्यायाम करा आणि महत्वाचे म्हणजे पुरेशी झोप घ्या

take enough sleep and do exercise

