सुंदर अन् आकर्षक दिसण्यासाठी कोणत्या गोष्टी करणे टाळले पाहिजे?

Saisimran Ghashi
सुंदर आणि आकर्षक दिसणे कोणाला आवडणार नाही
how to look beautiful
स्त्री-पुरुष दोघेही त्यांची पर्सनॅलिटी सुधारण्यासाठी, छान दिसण्यासाठी नेहमीच प्रयत्न करतात
how to look attractive
पण सुंदर दिसण्यासाठी काय करावे यापेक्षा काय करू नये हे समजून घेतल्यास जास्त फायदा होतो
things to avoid to look good
तुमचे आंतरिक सौंदर्य जास्त महत्वाचे असते, तुम्ही जसे आहात तसे फार चांगले, सुंदर आहात
internal beauty is important
पण स्वतःला थोडं एनहान्स करण्यासाठी दोन-तीन गोष्टी लक्षात ठेवा
how to enhance yourself
पाणी पिण्याचे प्रमाण कमी करू नका..सीझन कोणताही असो भरपूर पाणी प्या
drink more water to look beautiful
जंक फूड, फास्ट फूड आणि तेलकट पदार्थ खाणे टाळा. हेल्दी पदार्थ खा
eat healthy food for healthy body
नियमित व्यायाम करा आणि महत्वाचे म्हणजे पुरेशी झोप घ्या
take enough sleep and do exercise
