तुम्ही खात असलेला सोया चाप कशापासून बनतो? सत्य जाणून घ्या

Sandip Kapde
सोया चाप तयार करण्यासाठी मुख्यतः सोया चंक्स, ग्लूटेन किंवा मैदा, मीठ, तेल आणि पाण्याचा वापर केला जातो.
How Is Soya Chaap Made? Inside the Complete Process
esakal
सर्वप्रथम सोया चंक्स 10 ते 15 मिनिटे गरम पाण्यात भिजवून मऊ केले जातात.
How Is Soya Chaap Made? Inside the Complete Process
esakal
मऊ झालेल्या सोया चंक्समधील पाणी काढून ते मिक्सरमध्ये बारीक वाटून पेस्ट तयार केली जाते.
How Is Soya Chaap Made? Inside the Complete Process
esakal
या पेस्टमध्ये ग्लूटेन किंवा मैदा, मीठ आणि तेल घालून एकसारखे मिश्रण तयार केले जाते.
How Is Soya Chaap Made? Inside the Complete Process
esakal
मिश्रणात आवश्यकतेनुसार पाणी घालून ते चांगले मळले जाते, जेणेकरून ते मऊ आणि लवचिक होईल.
How Is Soya Chaap Made? Inside the Complete Process
esakal
तयार झालेले पीठ गुळगुळीत आणि हलके इलास्टिक असणे महत्त्वाचे मानले जाते.
How Is Soya Chaap Made? Inside the Complete Process
esakal
पीठाचे छोटे गोळे करून त्यापासून लांब पट्टीसारखा आकार तयार केला जातो.
How Is Soya Chaap Made? Inside the Complete Process
esakal
ही लांब पट्टी आईस्क्रीम स्टिकवर स्पायरल पद्धतीने काळजीपूर्वक गुंडाळली जाते.
How Is Soya Chaap Made? Inside the Complete Process
esakal
स्टिकवर गुंडाळलेले सोया चाप मीठ घातलेल्या उकळत्या पाण्यात 20 ते 25 मिनिटे शिजवले जातात.
How Is Soya Chaap Made? Inside the Complete Process
esakal
शिजल्यानंतर सोया चाप लगेच थंड पाण्यात टाकले जातात, त्यामुळे त्यांचा पोत अधिक चांगला राहतो.
How Is Soya Chaap Made? Inside the Complete Process
esakal
या प्रक्रियेनंतर कच्चे सोया चाप तयार होतात आणि ते विविध रेसिपीसाठी वापरता येतात.
How Is Soya Chaap Made? Inside the Complete Process
esakal
तयार सोया चापपासून मलाई, अचारी, तंदूरी, ग्रेव्ही किंवा ड्राय चाप असे अनेक स्वादिष्ट पदार्थ बनवले जातात.
How Is Soya Chaap Made? Inside the Complete Process
esakal
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