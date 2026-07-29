तुम्ही खात असलेला सोया चाप कशापासून बनतो? सत्य जाणून घ्या

Sandip Kapde

साहित्य

सोया चाप तयार करण्यासाठी मुख्यतः सोया चंक्स, ग्लूटेन किंवा मैदा, मीठ, तेल आणि पाण्याचा वापर केला जातो.

How Is Soya Chaap Made? Inside the Complete Process

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भिजवणे

सर्वप्रथम सोया चंक्स 10 ते 15 मिनिटे गरम पाण्यात भिजवून मऊ केले जातात.

How Is Soya Chaap Made? Inside the Complete Process

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esakal

पेस्ट

मऊ झालेल्या सोया चंक्समधील पाणी काढून ते मिक्सरमध्ये बारीक वाटून पेस्ट तयार केली जाते.

How Is Soya Chaap Made? Inside the Complete Process

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esakal

मिश्रण

या पेस्टमध्ये ग्लूटेन किंवा मैदा, मीठ आणि तेल घालून एकसारखे मिश्रण तयार केले जाते.

How Is Soya Chaap Made? Inside the Complete Process

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esakal

मळणे

मिश्रणात आवश्यकतेनुसार पाणी घालून ते चांगले मळले जाते, जेणेकरून ते मऊ आणि लवचिक होईल.

How Is Soya Chaap Made? Inside the Complete Process

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esakal

पोत

तयार झालेले पीठ गुळगुळीत आणि हलके इलास्टिक असणे महत्त्वाचे मानले जाते.

How Is Soya Chaap Made? Inside the Complete Process

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esakal

आकार

पीठाचे छोटे गोळे करून त्यापासून लांब पट्टीसारखा आकार तयार केला जातो.

How Is Soya Chaap Made? Inside the Complete Process

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esakal

गुंडाळणे

ही लांब पट्टी आईस्क्रीम स्टिकवर स्पायरल पद्धतीने काळजीपूर्वक गुंडाळली जाते.

How Is Soya Chaap Made? Inside the Complete Process

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esakal

उकळणे

स्टिकवर गुंडाळलेले सोया चाप मीठ घातलेल्या उकळत्या पाण्यात 20 ते 25 मिनिटे शिजवले जातात.

How Is Soya Chaap Made? Inside the Complete Process

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esakal

थंडावा

शिजल्यानंतर सोया चाप लगेच थंड पाण्यात टाकले जातात, त्यामुळे त्यांचा पोत अधिक चांगला राहतो.

How Is Soya Chaap Made? Inside the Complete Process

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esakal

तयारी

या प्रक्रियेनंतर कच्चे सोया चाप तयार होतात आणि ते विविध रेसिपीसाठी वापरता येतात.

How Is Soya Chaap Made? Inside the Complete Process

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esakal

सर्व्हिंग

तयार सोया चापपासून मलाई, अचारी, तंदूरी, ग्रेव्ही किंवा ड्राय चाप असे अनेक स्वादिष्ट पदार्थ बनवले जातात.

How Is Soya Chaap Made? Inside the Complete Process

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esakal

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