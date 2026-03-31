एखाद्या उत्पादनाच्या बाटलीच्या डिझाइनवरही कॉपीराइट असतो का? कायदा काय सांगतो? वाचा...

Mansi Khambe

निळी बाटली

तुम्ही हार्पिकची परिचित निळी बाटली पाहिली असेलच. ती किंचित तिरकी असून, तिची मान बाकदार आहे आणि झाकण लाल रंगाचे आहे.

|

ESakal

लढाईचा विषय

ही बाटली आता एका मोठ्या कायदेशीर लढाईचा विषय बनली आहे. हा वाद तेव्हा सुरू झाला, जेव्हा गोदरेजने एक टॉयलेट क्लिनर बाजारात आणला.

|

ESakal

डिझाइन

त्याच्या बाटलीचा आकार आणि डिझाइन हार्पिकच्या बाटलीसारखेच होते. यामुळे डिझाइनच्या मालकी हक्कावरून कायदेशीर लढाई सुरू झाली.

|

ESakal

सर्वोच्च न्यायालय

हा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. भारतात, डिझाइन कायदा २००० अंतर्गत उत्पादनाच्या बाह्य स्वरूपाचे संरक्षण केले जाते.

|

ESakal

आकार

हा कायदा उत्पादनाच्या कार्याऐवजी त्याच्या बाह्य स्वरूपाचे, म्हणजेच त्याचा आकार, नमुना किंवा सजावटीचे संरक्षण करण्यावर लक्ष केंद्रित करतो.

|

ESakal

रचना

सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, जर एखाद्या उत्पादनाची रचना अद्वितीय असेल आणि ते दिसायला आकर्षक असेल, तर या कायद्यांतर्गत त्याची नोंदणी करून त्याचे संरक्षण केले जाऊ शकते.

|

ESakal

अटी

यासाठी कठोर अटी आहेत. डिझाइन पूर्णपणे नवीन असले पाहिजे आणि नोंदणीपूर्वी ते सार्वजनिकरित्या उघड केलेले नसावे.

|

ESakal

ट्रेडमार्क

ते कोणत्याही विद्यमान ट्रेडमार्क किंवा कॉपीराइटसारखे नसावे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, डिझाइन केवळ कार्यात्मक हेतूंसाठी तयार केलेले नसावे.

|

ESakal

संरक्षण

या कायद्यांतर्गत संरक्षण सुरुवातीला १० वर्षांसाठी दिले जाते, आणि त्यानंतर अतिरिक्त पाच वर्षांची मुदतवाढ मिळून, एकूण १५ वर्षांपर्यंत संरक्षण मिळते.

|

ESakal

