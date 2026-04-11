चष्मा टाळायचाय? मग 'या' सवयी आजच लावा

Anushka Tapshalkar

डोळ्यांची काळजी का महत्त्वाची?

आजच्या स्क्रीन-भरलेल्या जीवनशैलीत डोळ्यांचे आरोग्य दुर्लक्षित होत आहे. पण लहान सवयी बदलल्यास दृष्टी दीर्घकाळ टिकवता येते.

संतुलित आहार ठेवा

पालभाज्या, फळे आणि सुका मेवा खा. हे डोळ्यांसाठी आवश्यक पोषक घटक देतात आणि दृष्टी सुधारतात.

नियमित व्यायाम करा

व्यायामामुळे रक्ताभिसरण सुधारते, ज्यामुळे डोळ्यांना पुरेसा ऑक्सिजन आणि पोषण मिळते.

स्क्रीन टाइम कमी करा

मोबाइल आणि लॅपटॉपचा जास्त वापर डोळ्यांना त्रास देतो. सतत स्क्रीनकडे पाहणे टाळा.

20-20-20 नियम पाळा

दर 20 मिनिटांनी 20 फूट दूर असलेल्या वस्तूकडे 20 सेकंद बघा—डोळ्यांचा ताण कमी होतो.

नियमित डोळे तपासणी करा

ग्लूकोमा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी सारखे आजार सुरुवातीला लक्षात येत नाहीत. वेळेवर तपासणी खूप महत्त्वाची.

लहान सवयी, मोठा फायद

योग्य आहार, व्यायाम, स्क्रीन ब्रेक्स आणि डॉक्टरांचा सल्ला—या सवयींमुळे तुमची दृष्टी वर्षानुवर्षे सुरक्षित राहते.

