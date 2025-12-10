महिला अधिकारी बनायचे आहे? भारतीय सेनेतील A ते Z माहिती वाचा एका क्लिकवर

Monika Shinde
भारतीय सेनेत महिला अधिकारी होण्याची संधी आता उपलब्ध आहे. विविध प्रवेश योजना आणि प्रशिक्षण मार्गाने तुम्ही आपल्या स्वप्नाची सुरुवात करू शकता.
१९९२ पासून महिला अधिकारी पदी भर्ती सुरू झाली. ऑफ़िसर्स ट्रेनिंग अकादमीमध्ये प्रशिक्षण दिले जाते आणि ही प्रक्रिया अत्यंत व्यावसायिक आहे.
सध्या १२००हून अधिक महिला अधिकारी भारतीय सेनेच्या विविध शाखांमध्ये सेवा देत आहेत, ज्यात सेना, लष्कर आणि टेक्निकल शाखा समाविष्ट आहेत.
NDA प्रवेश, वय 16.5 ते 19.5 वर्षे. ही सुरुवातीची संधी आहे आणि थेट ऑफिसर पदी जाऊ शकता.
शॉर्ट सर्विस कमिशन (Non-Technical), वय 19-25 वर्षे. यामध्ये विविध शाखांमध्ये अधिकारी म्हणून सेवा करता येते.
SSCW (NCC) किंवा NCC (SPL) प्रवेश, वय 19-25 वर्षे. प्रशिक्षणानंतर विविध कार्यात नियुक्ती होते.
शॉर्ट सर्विस कमिशन (Technical), वय 20-27 वर्षे. तांत्रिक शाखांमध्ये अधिकारी म्हणून संधी मिळते.
