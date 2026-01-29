तुम्ही नकली औषध तर खात नाहीये ना? 'या' सोप्या ट्रिकने मिनिटात चेक करा खरं-खोटं

Saisimran Ghashi
भारतीय बाजारात बनावट आणि भेसळयुक्त औषधे विकल्या जाण्याच्या घटना वारंवार घडतात, ज्यामुळे रुग्णांचे आरोग्य धोक्यात येते.
What is CDSCO QR Code Verification for Medicines in India
बनावट औषधांमुळे उपचार अपयशी ठरू शकतात आणि जनतेचा औषधांवरील विश्वास कमी होतो.
How to Scan QR Code on Medicine Packaging to Check Authenticity
CDSCO द्वारे सुरू केलेली QR कोड प्रणाली ग्राहकांना स्मार्टफोनद्वारे औषधांची सत्यता त्वरित तपासण्याची सुविधा देते.
Step-by-Step Guide: Verify Genuine Medicine Using Your Phone
ही प्रणाली सध्या भारतातील टॉप ३०० औषध ब्रँड्ससाठी अनिवार्य आहे, भविष्यात सर्व औषधांवर लागू होईल.
Which Medicines Have Mandatory QR Codes (Top 300 Brands)
औषधाच्या प्रायमरी किंवा सेकंडरी पॅकेजिंगवर QR कोड छापलेला असतो, जो सहज दिसतो.
What to Do If QR Scan Shows "No Record" or Mismatch
फोनच्या कॅमेराने किंवा QR स्कॅनर अॅपद्वारे कोड स्कॅन करा, बहुतेक फोनमध्ये हे फीचर इनबिल्ट असते.
Risks of Fake and Spurious Medicines in India
स्कॅन केल्यावर बॅच नंबर, एक्सपायरी डेट, उत्पादकाचा लायसन्स नंबर आणि इतर महत्त्वाची माहिती दिसते.
Benefits of QR Code System for Patient Safety
स्क्रीनवरील माहिती पॅकेजिंगवर छापलेल्या माहितीशी जुळली तर औषध खरे आहे, अन्यथा बनावट समजा.
QR Code Medicine Check,
"नो रेकॉर्ड" दिसले किंवा डेटा जुळला नाही तर ताबडतोब CDSCO ला तक्रार करा
How to Report Fake Medicines to CDSCO
ही सोपी पद्धत बनावट औषध टाळण्यास मदत करते, पण सध्या फक्त टॉप ब्रँड्ससाठी उपलब्ध असल्याने इतर औषधांसाठी अतिरिक्त सावधगिरी बाळगा.
Verify Genuine Medicine India, CDSCO Fake Drug Scan
