तुम्ही नकली औषध तर खात नाहीये ना? 'या' सोप्या ट्रिकने मिनिटात चेक करा खरं-खोटं

Saisimran Ghashi

बनावट औषधांचा धोका


भारतीय बाजारात बनावट आणि भेसळयुक्त औषधे विकल्या जाण्याच्या घटना वारंवार घडतात, ज्यामुळे रुग्णांचे आरोग्य धोक्यात येते.

आरोग्यावर होणारे परिणाम


बनावट औषधांमुळे उपचार अपयशी ठरू शकतात आणि जनतेचा औषधांवरील विश्वास कमी होतो.

QR कोड पडताळणी प्रणाली


CDSCO द्वारे सुरू केलेली QR कोड प्रणाली ग्राहकांना स्मार्टफोनद्वारे औषधांची सत्यता त्वरित तपासण्याची सुविधा देते.

सध्या लागू असलेला नियम


ही प्रणाली सध्या भारतातील टॉप ३०० औषध ब्रँड्ससाठी अनिवार्य आहे, भविष्यात सर्व औषधांवर लागू होईल.

QR कोड कुठे असतो


औषधाच्या प्रायमरी किंवा सेकंडरी पॅकेजिंगवर QR कोड छापलेला असतो, जो सहज दिसतो.

स्कॅन कसे करावे


फोनच्या कॅमेराने किंवा QR स्कॅनर अॅपद्वारे कोड स्कॅन करा, बहुतेक फोनमध्ये हे फीचर इनबिल्ट असते.

स्कॅन केल्यानंतर काय दिसते


स्कॅन केल्यावर बॅच नंबर, एक्सपायरी डेट, उत्पादकाचा लायसन्स नंबर आणि इतर महत्त्वाची माहिती दिसते.

खरे की बनावट हे कसे ओळखावे


स्क्रीनवरील माहिती पॅकेजिंगवर छापलेल्या माहितीशी जुळली तर औषध खरे आहे, अन्यथा बनावट समजा.

माहिती जुळली नाही तर काय करावे


"नो रेकॉर्ड" दिसले किंवा डेटा जुळला नाही तर ताबडतोब CDSCO ला तक्रार करा

फायदे आणि सावधगिरी


ही सोपी पद्धत बनावट औषध टाळण्यास मदत करते, पण सध्या फक्त टॉप ब्रँड्ससाठी उपलब्ध असल्याने इतर औषधांसाठी अतिरिक्त सावधगिरी बाळगा.

