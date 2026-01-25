आयुष्यभर आतड्या निरोगी ठेवायच्या आहेत ना? मग सतत 'या' 5 भाज्या खाणे ठरते फायदेशीर

Saisimran Ghashi

आतड्या पचनसंस्थेचा कणा

निरोगी आतडे अन्नातील पोषक तत्वे शोषून घेण्यास आणि शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यास मदत करतात.

Intestine beneficial healthy vegetables

|

esakal

सूज आणि गॅसपासून मुक्ती

आतड्यांचे आरोग्य सुधारल्यामुळे अपचन, गॅस आणि शरीरातील जुनाट सूज (Inflammation) कमी होण्यास मदत होते.

gut-friendly vegetables

|

esakal

मानसिक आरोग्य

शरीरातील ९०% सेरोटोनिन (आनंदी संप्रेरक) आतड्यांमध्ये तयार होत असल्याने, निरोगी आतडे मानसिक प्रसन्नता टिकवतात.

healthy intestine habits to follow

|

esakal

पालक

पालकातील फायबर आणि व्हिटॅमिन-सी पचन सुलभ करतात आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास दूर ठेवतात.

Spinach health benefits

|

esakal

ब्रोकोली

यामध्ये असणारे 'सल्फोराफेन' आतड्यांमधील चांगले बॅक्टेरिया वाढवण्यास आणि कॅन्सरचा धोका कमी करण्यास मदत करते.

Broccoli health benefits

|

esakal

भेंडी

भेंडीतील चिकट पदार्थ (Mucilage) आतड्यांमधील घाण बाहेर टाकण्यास आणि शौचास साफ होण्यास मदत करतो.

Okra/lady finger health benefits

|

esakal

मेथी

मेथीच्या पालेभाजीमुळे पचनक्रिया वेगवान होते आणि आतड्यांमधील जळजळ कमी होण्यास मदत मिळते.

Fenugreek health benefits

|

esakal

दूधी भोपळा

पाण्याचे प्रमाण भरपूर असल्यामुळे दूधी भोपळा आतड्यांना हायड्रेटेड ठेवतो आणि पचनसंस्था थंड राखतो.

Bottle Gourd health benefits

|

esakal

नोट

ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्यसंबंधित सल्ला घेण्यासाठी डॉक्टरना भेटा. आरोग्यदायी आहाराच्या अधिक माहितीसाठी तुम्ही नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) च्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता.

Disclaimer

|

esakal

झोपेत मृत्यू कसा होतो? काही दिवस आधीच दिसू लागतात 'ही' 3 लक्षणे, चुकूनही करू नका दुर्लक्ष

Sudden Death in Sleep, Sleep Death Symptoms, Heart Attack Warning Signs

|

esakal

येथे क्लिक करा