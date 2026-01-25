आयुष्यभर आतड्या निरोगी ठेवायच्या आहेत ना? मग सतत 'या' 5 भाज्या खाणे ठरते फायदेशीर

Saisimran Ghashi
निरोगी आतडे अन्नातील पोषक तत्वे शोषून घेण्यास आणि शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यास मदत करतात.
Intestine beneficial healthy vegetables
आतड्यांचे आरोग्य सुधारल्यामुळे अपचन, गॅस आणि शरीरातील जुनाट सूज (Inflammation) कमी होण्यास मदत होते.
gut-friendly vegetables
शरीरातील ९०% सेरोटोनिन (आनंदी संप्रेरक) आतड्यांमध्ये तयार होत असल्याने, निरोगी आतडे मानसिक प्रसन्नता टिकवतात.
healthy intestine habits to follow
पालकातील फायबर आणि व्हिटॅमिन-सी पचन सुलभ करतात आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास दूर ठेवतात.
Spinach health benefits
यामध्ये असणारे 'सल्फोराफेन' आतड्यांमधील चांगले बॅक्टेरिया वाढवण्यास आणि कॅन्सरचा धोका कमी करण्यास मदत करते.
Broccoli health benefits
भेंडीतील चिकट पदार्थ (Mucilage) आतड्यांमधील घाण बाहेर टाकण्यास आणि शौचास साफ होण्यास मदत करतो.
Okra/lady finger health benefits
मेथीच्या पालेभाजीमुळे पचनक्रिया वेगवान होते आणि आतड्यांमधील जळजळ कमी होण्यास मदत मिळते.
Fenugreek health benefits
पाण्याचे प्रमाण भरपूर असल्यामुळे दूधी भोपळा आतड्यांना हायड्रेटेड ठेवतो आणि पचनसंस्था थंड राखतो.
Bottle Gourd health benefits
ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्यसंबंधित सल्ला घेण्यासाठी डॉक्टरना भेटा. आरोग्यदायी आहाराच्या अधिक माहितीसाठी तुम्ही नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) च्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता.
Disclaimer
