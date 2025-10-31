घरबसल्या तुमच्या सभोवतालचा AQI कसा तपासाल? वाचा प्रक्रिया...

Mansi Khambe

वायू प्रदूषण

भारतातील अनेक भागात वायू प्रदूषणाने चिंताजनक पातळी गाठली आहे. दिवाळीपासून हवेची गुणवत्ता झपाट्याने खालावली आहे, अनेक शहरांमध्ये AQI 350 पेक्षा जास्त झाला आहे.

डोळ्यांची जळजळ

श्वास घेणे कठीण झाले आहे. डोळ्यांची जळजळ देखील एक समस्या बनली आहे. जर तुम्ही बाहेर जाण्याचा विचार करत असाल तर प्रथम AQI तपासणे अत्यंत महत्वाचे आहे.

Google अॅप

तुम्ही तुमच्या मोबाईल फोनवरील Google अॅप वापरून तुमच्या घरच्या आरामात AQI तपासू शकता. प्रथम, तुमच्या आयफोन किंवा अँड्रॉइड स्मार्टफोनवर गुगल अॅप उघडा.

AQI

सर्च बारमध्ये "माझ्या जवळ AQI" किंवा "तुमच्या शहराचे नाव AQI" टाइप करा. निकाल पृष्ठाच्या वरच्या बाजूला एक AQI कार्ड दिसेल.

आरोग्य लेबल

ते रंग सूचक आणि आरोग्य लेबलसह AQI प्रदर्शित करेल. पृष्ठ स्क्रोल केल्याने तुम्हाला PM2.5/PM10 डेटा देखील दिसेल. अशा प्रकारे तुम्हाला काही सोप्या चरणांमध्ये तुमच्या शहराच्या हवेच्या गुणवत्तेचे संपूर्ण चित्र मिळेल.

हवा गुणवत्ता निर्देशांक

०-५० च्या श्रेणीतील हवा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) हा इष्टतम मानला जातो आणि ही हवा श्वास घेणे हानीकारक नाही. ५० पेक्षा जास्त AQI हा हवेच्या गुणवत्तेत बिघाड दर्शवतो.

श्रेणी मध्यम प्रदूषित

परंतु तरीही तो मध्यम मानला जातो. १०१-२०० ची श्रेणी मध्यम प्रदूषित मानली जाते आणि फुफ्फुसांचे आजार असलेल्या लोकांना श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो.

धोकादायक

२००-३०० ची श्रेणी अत्यंत अस्वास्थ्यकर मानली जाते. या हवेत श्वास घेणे प्रत्येकासाठी धोकादायक असते. ३०० पेक्षा जास्त श्रेणी धोकादायक मानली जाते. ती आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण करते.

