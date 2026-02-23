सोन्यातील फसवणूक टाळा! आजच घरबसल्या चेक करा तुमच्या सोन्याची शुद्धता

Vinod Dengale

सोनं महागलं

2025 वर्षातील सोनं-चांदीतील तेजी 2026 वर्षातही चढ-उतार असले तरी कायम आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना चिंता आहे.

सर्वसामान्यांची चिंता

अशावेळी लाखभर रुपये पैसे मोजून आपण सोनं खरेदी करतो, पण सोनं किंवा चांदी शुद्ध नसेल तर? आपलं आर्थिक नुकसान होणार.

उपाय

हे नुकसान टाळण्यासाठी आता सोनं-चांदीची शुद्धता मोबाईलवर तपासता येणार आहे.

BIS Care App

Bureau of Indian Standards ने उपलब्ध करून दिलं आहे.

काय करता येतं?

या अॅपच्या मदतीने कोणत्याही दागिन्यांची शुद्धता तपासता येते.

कसं काम करत?

या अॅपमध्ये तुम्ही Verify HUID निवडून, HUID कोड टाकल्यास तुम्हाला दागिन्यांच्या प्रकारासह त्याबद्दलची सगळी माहिती मिळेल.

कशासाठी उपयोग

त्यामुळे तुम्ही विकतं घेतलेल्या किंवा आधीच आपल्याकडे असलेल्या दागिन्यांची शुद्धता तपासण्यासाठी आपण या अॅपचा वापर करू शकतो.

हे करा

सोनं खरेदी करण्यापूर्वी HUID नक्की तपासा त्यामुळे तूमचे आर्थिक नुकसान होणार नाही.

