सोन्यातील फसवणूक टाळा! आजच घरबसल्या चेक करा तुमच्या सोन्याची शुद्धता

2025 वर्षातील सोनं-चांदीतील तेजी 2026 वर्षातही चढ-उतार असले तरी कायम आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना चिंता आहे.
अशावेळी लाखभर रुपये पैसे मोजून आपण सोनं खरेदी करतो, पण सोनं किंवा चांदी शुद्ध नसेल तर? आपलं आर्थिक नुकसान होणार.
हे नुकसान टाळण्यासाठी आता सोनं-चांदीची शुद्धता मोबाईलवर तपासता येणार आहे.
Bureau of Indian Standards ने उपलब्ध करून दिलं आहे.
या अॅपच्या मदतीने कोणत्याही दागिन्यांची शुद्धता तपासता येते.
या अॅपमध्ये तुम्ही Verify HUID निवडून, HUID कोड टाकल्यास तुम्हाला दागिन्यांच्या प्रकारासह त्याबद्दलची सगळी माहिती मिळेल.
त्यामुळे तुम्ही विकतं घेतलेल्या किंवा आधीच आपल्याकडे असलेल्या दागिन्यांची शुद्धता तपासण्यासाठी आपण या अॅपचा वापर करू शकतो.
सोनं खरेदी करण्यापूर्वी HUID नक्की तपासा त्यामुळे तूमचे आर्थिक नुकसान होणार नाही.
