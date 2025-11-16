तुमच्याजवळचे सोने खरे आहे की खोटे? घरीच 'या' सोप्या पद्धतीने करा तपासणी

घरीच शुद्धता तपासा

तुमच्या सोन्याची चाचणी करताना तुम्हाला आता प्रत्येक वेळी ज्वेलर्सकडे जाण्याची गरज नाही. तुम्ही काही सोप्या घरगुती पद्धती वापरून ते स्वतः तपासू शकता.

हॉलमार्क

हॉलमार्क म्हणजे एक सरकारी प्रमाणपत्र जे शुद्ध सोन्याची टक्केवारी दर्शवते. जर दागिन्यांमध्ये हॉलमार्क नसेल तर ते बनावट किंवा भेसळयुक्त असू शकते.

चुंबकाने तपासणी

ही एक सोपी घरगुती युक्ती आहे. जर तुम्ही दागिन्यांमध्ये चुंबक आणला आणि तो त्याला आकर्षित करत असेल तर ते भेसळ दर्शवते. जर चुंबकाचा कोणताही परिणाम होत नसेल तर दागिने खरे असण्याची शक्यता आहे.

पाण्यात चाचणी

घरी खरे की बनावट सोने तपासण्यासाठी, स्वच्छ पाण्याने भांडे भरा आणि त्यात दागिने ठेवा. खरे सोने जड असते, म्हणून ते पाण्यात बुडते. जर दागिने तरंगत असतील तर ते बनावट किंवा भेसळयुक्त असू शकते.

व्हिनेगर चाचणी

सोने खरे आहे की बनावट हे तपासण्यासाठी, दागिन्यांवर व्हिनेगरचे २-३ थेंब ओता. जर रंग बदलला तर ते भेसळयुक्त आहे. जर काही बदल झाला नाही तर दागिने खरे असण्याची शक्यता आहे.

सिरेमिक प्लेट

पॉलिश न केलेली पांढरी सिरेमिक प्लेट घ्या आणि त्यावर दागिने हलक्या हाताने घासून घ्या. जर सोनेरी रेषा दिसली तर ती खरी आहे आणि जर काळी रेषा दिसली तर सोने बनावट आहे.

कॅरेटनुसार सोन्याची गुणवत्ता

सोन्याची गुणवत्ता कॅरेटमध्ये मोजली जाते. उदाहरणार्थ, २४ कॅरेट सोने ९९.९ टक्के शुद्ध आहे, परंतु खूप लवचिक असते ते बहुतेक नाणी आणि बारमध्ये वापरले जाते.

दागिन्यांसाठी योग्य

२२ कॅरेट सोने ९१.६ टक्के शुद्ध असते ते दागिन्यांसाठी योग्य आहे.

धातू मिसळणे

१८ कॅरेट आणि १४ कॅरेट सोन्यात सोन्यात इतर धातू मिसळलेले असतात, ज्यामुळे ते स्वस्त आणि थोडे कमी शुद्ध असते दागिन्यांवर कॅरेट छापलेले असते, म्हणून खरेदी करताना ते नक्की तपासा.

