गणपतीची मूर्ती कशी असावी? स्थापनेपूर्वी जाणून घ्या या महत्त्वाच्या गोष्टी

मूर्ती

गणपतीची मूर्ती घरात स्थापन करण्यापूर्वी मूर्ती कशी असावी? हे जाणून घ्या जेणेकरून मूर्ती शुभ फलदायी ठरेल.

मूर्तीची सोंड

गणपतीच्या मूर्तीची सोंड सामान्यतः डाव्या बाजूला वळलेली असावी. ही मूर्ती शांत आणि सुख-समृद्धी आणणारी मानली जाते. उजव्या सोंडेची मूर्ती (सिद्धीविनायक) अधिक कठोर मानली जाते आणि तिची पूजा अधिक नियमांनी करावी लागते.

बसलेली मुद्रा

घरात पूजेसाठी बसलेल्या मुद्रेतील गणपतीची मूर्ती अधिक शुभ मानली जाते. बसलेली मुद्रा स्थिरता आणि शांतता दर्शवते. व्यवसायाच्या ठिकाणी किंवा कार्यालयात उभ्या मुद्रेतील गणपतीची मूर्ती ठेवणे प्रगतीसाठी चांगले मानले जाते.

आकार

मूर्तीचा आकार खूप मोठा नसावा. घरात पूजेसाठी लहान किंवा मध्यम आकाराची मूर्ती निवडणे अधिक योग्य असते, कारण मोठी मूर्ती ठेवणे आणि तिची काळजी घेणे सोपे नसते.

आवश्यक वस्तू

मूर्तीमध्ये गणपतीच्या हातात आवश्यक वस्तू असाव्यात. यात मोदक, जो समृद्धीचे प्रतीक आहे, पाश आणि अंकुश, जे अनुक्रमे दोष आणि अहंकार नियंत्रित करण्याचे प्रतीक आहेत, आणि वरद मुद्रा (आशीर्वाद देणारी मुद्रा) यांचा समावेश असावा.

वाहन

गणपतीच्या पायाखाली त्याचे वाहन मूषक (उंदीर) असावे. मूषक हे गणपतीच्या बुद्धीच्या आणि ज्ञानाच्या अधीन आहे, हे दर्शवते.

नैसर्गिक रंग

मूर्तीचा रंग नैसर्गिक असावा. लाल आणि पांढरा रंग शुभ मानले जातात. लाल रंग ऊर्जा आणि शक्ती दर्शवतो, तर पांढरा रंग शांतता आणि शुद्धता दर्शवतो.

शाडू माती

शक्यतो शाडू माती, नैसर्गिक रंग किंवा पर्यावरणपूरक सामग्रीपासून बनवलेली मूर्ती निवडावी. यामुळे विसर्जनानंतर पर्यावरणाचे रक्षण होते.

मूर्तीवरील वस्त्र

मूर्तीवर दागिने, मुकुट आणि वस्त्र परिधान केलेली असावी. हे गणपतीच्या राजेशाही आणि शुभ स्वरूपाचे प्रतीक आहे.

