रोजच्या आहारात योग्य कॅलरीज कशा निवडाल? जाणून घ्या महत्त्वाच्या गोष्टी

Aarti Badade

फक्त कॅलरी मोजू नका!

आहारात किती कॅलरीज आहेत यासोबत त्यातून मिळणारी प्रथिने, जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि फायबर यांचाही विचार करा.

Calories Do You Need Every Day

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Sakal

‘क्वालिटी कॅलरीज’ म्हणजे काय?

समान कॅलरी असलेल्या दोन पदार्थांचे पोषणमूल्य वेगळे असू शकते, त्यामुळे पौष्टिक पर्याय निवडणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

Calories Do You Need Every Day

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Sakal

शरीराला कॅलरीजची गरज असते

कॅलरीज शरीराला ऊर्जा देतात; साधारणपणे महिलांना दररोज 2,000 आणि पुरुषांना 2,500 कॅलरीजची गरज असू शकते, मात्र गरज व्यक्तीनुसार बदलते.

Calories Do You Need Every Day

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Sakal

पौष्टिक पर्याय निवडा

साखरयुक्त नाश्त्याऐवजी केळं-दालचिनी घातलेले ओट्स, पांढऱ्या ब्रेडऐवजी पूर्ण गव्हाचा ब्रेड आणि क्रीमयुक्त सूपऐवजी डाळ-भाज्यांचे सूप निवडा.

Calories Do You Need Every Day

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Sakal

‘लो कॅलरी’ म्हणजे नेहमी हेल्दी नाही!

कमी कॅलरी असलेला पदार्थ आपोआप पौष्टिक असेलच असे नाही; पदार्थातील फायबर, प्रथिने, जीवनसत्त्वे आणि खनिजांकडेही लक्ष द्या.

Calories Do You Need Every Day

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Sakal

‘एम्प्टी’ आणि ‘हिडन’ कॅलरीज ओळखा

जास्त साखर व कमी पोषणमूल्य असलेले पदार्थ ‘रिक्त कॅलरीज’ देऊ शकतात, तर फ्रूट योगर्टसारख्या पदार्थांमध्ये अपेक्षेपेक्षा जास्त ‘लपलेल्या कॅलरीज’ असू शकतात.

Calories Do You Need Every Day

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Sakal

कॅलरीपेक्षा पोषणमूल्य महत्त्वाचे!

ड्रायफ्रूट्स, बिया, मासे, ऑलिव्ह ऑइल, फळे आणि भाज्यांसारख्या पौष्टिक पदार्थांचा संतुलित आहारात समावेश करा आणि कॅलरीजसोबत त्यांच्या गुणवत्तेकडेही लक्ष द्या.

Calories Do You Need Every Day

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Sakal

रोज किती अन्न खावे? ‘पोर्शन साइज’चा 'हा' नियम लक्षात ठेवा!

Food Should You Eat Daily portion size

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Sakal

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